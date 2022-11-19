歷次選舉，反中抗中一直是民進黨的提款機。2018年九合一大選大敗，蔡英文利用香港反送中運動以及大陸提到的「一國兩制」，大賣芒果乾，豎起反中抗中的旗幟，在2020拉回民進黨選票，再次保住總統大位，民進黨因此將抗中保台視為萬靈丹。2021年的公民投票，民進黨將關乎全民健康的反萊豬議題，也拉到意識形態層次，儼然倚美抗中的延伸。然而，這一次選舉的情勢卻改變了。民進黨依舊打抗中保台牌，但民間卻反應冷淡，甚至對拉高對立的抗中、扣紅帽子的行為反感，為什麼？風向為什麼改變了？

美國只想打代理人戰爭

首先，絕對不能忽視的是國際情勢的影響，特別是俄烏戰爭。全世界都已關注到美國正在亞洲掀起對抗，想利用台灣，打一場「亞洲的烏克蘭戰爭」。台海若發生戰爭，毀掉的不只是台灣，連大陸東南沿海經濟開發區都會被摧毀。而整個東亞經濟，也會像歐洲那樣，被戰爭拖垮。更誇張的是，美國的戰爭布局也直白到沒有陰謀，只有陽謀的地步。他們甚至開始逼迫台灣將半導體產業外移，台積電轉移到美國、日本生產，乃至於如果兩岸戰爭發生，工程師要先撤離，如此一來，台灣就算捲入戰火，美國也是全世界的獲利者。

打著這樣算盤的美國，不會給台灣人民帶來恐懼嗎？全世界都如此明白的事，台灣人會如何應對？資金是最現實的。民間資金已悄悄外移。台灣銀行界的人都知道，開外國帳戶、將資金移出、房地產直接下跌，而家長叫在國外讀書的孩子不要回台，這種種現象已經發生。對戰爭的恐懼壓倒那些嘴巴上叫囂的政治口號。

面對戰爭的另一個現實是：當戰爭來臨，所有財產全部歸零。台灣老百姓，窮其畢生薪水，節儉持家還貸款，好不容易買下來的房子，戰爭一來，全部歸零。試問，誰會去買戰火下隨時會被轟炸變廢墟的房子？烏克蘭的教訓是：戰火下受苦受難，和平邈邈無期，全民財產歸零。台灣人準備好要讓自己的財產歸零嗎？

而台灣好不容易從1945年二戰後的廢墟中站起來，有一點經濟基礎，過著安定小康的生活，如今，在民進黨不斷挑釁、想用台灣獨立改變兩岸現狀、幫美國搞對抗的情勢下，戰爭正在迫近。以往民進黨總是說美國會保護台灣，美國必定出兵保衛台海安全。

抗中只為換取政治紅利

現在，美國已經清清楚楚告訴台灣人，他們不會派兵，只會繼續賣武器給台灣。所以台灣人會變成用70幾年的積蓄，用所有中小企業辛辛苦苦積累起來的外匯存底，去換美國武器，然後兩岸開戰，台灣變成廢墟。我們的家園變成幫美國人打仗的戰場，我們的孩子不只是要多當一、兩年的兵，而是要上戰場，今日的青春，明日的炮灰，哪一個家長願意？

那些喊著政治口號的政客，每一個都早已老得超過當兵的年紀，他們不必上戰場，卻要讓我們的孩子去送死，他們的孩子早已送出國去，請問，台灣老百姓看不懂嗎？這一點，台灣人看得明明白白。更不必說，民進黨的鄭運鵬、陳時中等要員都曾赴大陸交流或在當地投資獲利，卻回頭扣人紅帽子。這種雙標的政客作風，難道不該懷疑他們其實另有二心嗎？

這種打從心底看破民進黨，知道抗中保台的口號，只是換取政治紅利的手段，而真正的苦果，是兩岸的戰爭，是人民的生靈塗炭，是我們家園變廢墟，是我們的財產歸零。老百姓怎麼可能不覺悟呢？

今年的選舉因此是一場重要的選舉。它是在戰爭可能來臨的時代，台灣人集體向戰爭說「不」的一次機會，也是台灣大聲向這個世界表明，台灣「拒絕戰爭要和平」的時機。是的，拒絕被政治口號恫嚇，拒絕被意識形態綁架，我們要更冷靜。這是在戰爭的一無所有與和平的安定小康之間，做出抉擇的關鍵時刻。