美國共和黨眾議員麥卡錫篤定拿下眾議院議長寶座，他出身加州，過去也曾公開支持民主黨裴洛西訪台，主張加強台灣軍力，並將成立中國問題特別委員會，預料美國國會挺台抗中態勢料將持續，美台連結仍將成為台海最大的危機。

麥卡錫抗中友台與裴洛西沒有不同，立場同樣明顯，可以說是換湯不換藥。裴洛西宣布棄選眾議院議長的情況下，由於共和黨擁有眾議院多數席次，麥卡錫若被選為眾議院議長，預料他也會循著裴洛西模式訪問台灣，萬一麥卡錫訪台，是否又會牽動著美中台三邊關係掀起千層浪，值得關注。美國CNBC報導指出：「麥卡錫的外交政策，當然包括台灣，他相當看重台灣議題，重視程度，可能甚至超越裴洛西」。

台灣成為美國抗中的工具人

2021年12月美國舉行首次民主高峰會，當時美國政府宣布一項大規模的「民主復興」倡議計畫，那次峰會目的在於兌現拜登競選承諾，努力推進全球民主事業，並企圖以民主聯盟合圍中國大陸。

拜登拋棄川普的單邊主義，一直凝聚民主國家形成一個「抗中聯盟」，拜登與川普更大不同的地方在於，拜登多了意識形態對抗，成為美國新政策方向，美國外交政策乃至國家戰略重點向來特別強調「自由、平等、人權和民主」的價值，甚至為此投入大量資源，2021年民主高峰會上，展現出民主黨美國價值觀的鬥性。

2021民主高峰會美國共邀請了110國，其中包含台灣、烏克蘭。中國、俄羅斯等國則未獲邀請。俄羅斯外交部長拉夫羅夫則批評美國舉動像是冷戰，造成國際社會不可避免的分裂，這是一場「敵我之分的運動」。從這場高峰會上，清楚的看出美國試圖將世界拉回冷戰時期的兩大集團對抗關係，並構成民主與非民主兩大意識形態對立的狀態。

對抗中國、俄羅斯成為美國建制派的共識——美國制定了系統性遏制中國與俄羅斯的路線，無論是共和黨還是民主黨，對抗中俄早就是兩黨的共識。在印太地區，與中國有爭端的國家，例如日本、越南、印度、台灣、南韓都在美國的劇本之中，唯獨台灣、烏克蘭最聽美國的話，被當成工具人，所以美國全球戰略中，賦予台灣與烏克蘭相同的角色，美國現在試圖想要複製烏俄衝突，挑起台海爭端，讓中國對台灣發動攻擊行動。

裴洛西差點醞釀台海衝突，麥卡錫作風也不遑多讓

2022年8月裴洛西訪台前夕，美國聯邦眾議院中國工作小組邀請台灣駐美代表蕭美琴召開圓桌會議，力促加快對台軍售、邀請台灣參與軍事演習，強化美台關係。當時眾院共和黨領袖麥卡錫與眾議員金映玉（Young Kim）提出「武器出口交付解決方案法案」，以修正案方式納入眾院版「2023財政年度國防授權法案」（NDAA FY23），已在眾院院會表決通過。眾議員金映玉表示，「目的是希望在中國持續挑釁之際，確保這些防衛性武器能盡快交付台灣」。

裴洛西引發中國大陸對台進行圍島軍演，在媒體的渲染之下，營造出一種「中國武力攻打台灣」，台海隨時都有爆發衝突的恐懼感氛圍，萬一台海爆發衝突，美國要能盡快賣台灣武器。即便眾議院換人當家，唯一不變的是，麥卡錫扮演的是售台武器重要的推手；台灣的角色依然沒有改變，同樣扮演著美國抗中的工具人的角色，被當作軍購吸金的冤大頭。

今年2022的台海危機比1996年還更加危險，1996年台海危機，美國柯林頓政府化解台海危機至今仍然印象深刻，當時美國國力達到了全盛時期，而中國還是世界工廠。當時美國將兩支航母艦隊開往台灣南北海域，化解了危機，即便在當時，美國其實也害怕中國。

雖然今年8月份第四次台海危機暫告落幕，但是無論是裴洛西還是麥卡錫，這兩個人扮演的角色不變，麥卡錫抗中作風是否將為台海情勢，掀起一股腥風血雨？台灣如何妥善處理兩岸關係，可能是未來最大的考驗。美國建制派都視對抗俄國與中國是政治正確的事，所以無論是裴洛西還是麥卡錫掌控眾議院，都不會對中國大陸示弱。所以習拜會之後，美中關係雖然已見緩和，只是由美國國會帶頭的這場美中之間的鬥爭，最大輸家還是只有台灣，但有誰在乎呢？

（作者為台灣國際戰略學會研究員、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※