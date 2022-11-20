「天下大勢、分久必合、合久必分」，今日全球貿易已步入「合久必分」大勢嗎？台灣資源匱乏需仰賴對外貿易才能累積財富與生存，全球化提供我們最佳的貿易平台，但此好景已在改變。供應鏈全球化體系，創造世界數十年來低通膨與高成長的經濟情勢，正在慢慢消失。

仔細分析這個以「美國優先」所設計的全球化體系，可以得知這個體系，是由四個環節促成：其一，大量勞工移民進入美國，造成美國基層勞工薪資停滯，加大社會貧富懸殊現象。其二，美國勞工薪資停滯，但中國大陸提供了物美價廉商品，維持住勞工的購買力，基層勞工生活得不受影響，維護了美國社會安定。其三，俄羅斯提供歐盟廉價能源及工業原料，維持了歐盟競爭力和高生活水準。其四，美國缺錢時就無上限發行國債，靠美軍及美元強勢確保美債地位，而由世界其他國家買單，第三方世界則只能持續擔任低階勞動工作。

在美國優先的體系下，世界只要稍有可能與美國爭霸的國家出現，就一定會被美國打壓，日本就是活生生的例子，30年前日圓在美國壓力下被迫急速升值，導致日本經濟衰退，並演變成失落的30年。近年美國為能維護其在北約的領導地位，誘發俄烏戰爭，害慘了烏克蘭、俄羅斯與歐盟，而美國則坐收其利。後來又發生北溪油管事件、俄烏戰爭無法和談，更被外界認為是美國在背後下指導棋。至於美國啟動美中爭霸戰已有多年，貿易戰、科技戰、輿論戰、金融戰等已是無底限開打，如今只缺軍事戰，而台灣在美中爭霸的過程中，更被視為是美國擺布的棋子。

不過世界局勢正在改變，當全球化不再是美國化，而是朝向中、俄、印度、歐盟等多元區域發展時，美國會坐視嗎？可以想見俄烏戰爭、以及美國觀望的台海衝突，都是其阻止多元區域發展的手段，企圖保住美國的優勢。全球供應鏈在和平時期是有效的，但發生衝突，步入冷戰思維時，必將壁壘分明，加速供應鏈缺口，而在全球經貿秩序崩塌與重組的過程中，必將衝擊世界經濟與民生，並導致全球通膨走升，加劇全球經濟下行風險。在此同時也將改變民眾的消費與廠商生產模式，進而影響各國產業政策與結構調整。

今年10月中共二十大落幕，中共國家主席習近平在政治報告中提及，大陸面臨嚴峻的內外挑戰，已組成戰鬥內閣因應美國全面打壓。而在美國方面，美國拉幫結派，以晶片制裁中國，犧牲台灣半導體產業，我們能不及時做好規劃，重建台灣未來的產業發展嗎？

美國的「去中化」源自美國缺乏安全感，此將導致美國未來的「去台化」；台積電到美設廠必加速美國「去台化」的進程，當美國已全盤掌握半導體的關鍵生產技術，並在本土組建好半導體帝國時，還會在意台灣嗎？台灣唯有靠自己努力，自立自強，創造自己未來的產業。產業發展應該兼顧短中長期的規劃，手機、電子資訊產品及其相關零組件是我們目前與短期的火車頭產業；中長期可建基在電子、電機、機械、材料、化工的基礎上，發展非內燃機車輛產業為火車頭產業，可用「ODM（整廠委託設計代工）+整廠零組件供應」的營運模式，協助各國在地建廠組裝電動車，改變汽車產銷供應鏈生態系，使台灣成為世界電動車設計及零組件供應中心。我們必須有未來30年車輛產業發展策略布局規劃，當然生物科技也是長期的規劃項目。由產業政策、科技研發引導產業改變與結構調整，只有透過持續創新研發才能壯大產業，當然也只有台海之間的和平穩定才能改變與調整台灣產業結構。

綜上所述，台積電到美設廠會加速美國「去台化」的進程，當美國在本土組建好半導體帝國時，也是我國護國神山消失的時候。台灣唯有靠自己努力，持續創新研發，維持兩岸和平，才能改變與調整產業結構，創造台灣未來新的火車頭產業。正如美國普立茲獎得主佛里曼所言：「台灣應專心繁榮經濟，別急著改變現狀，應主動避戰，自主外交、繁榮經濟，才是台灣可長可久的生存之道」。