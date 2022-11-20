過去，在經濟等各領域，韓國都學習台灣，現在只剩三星與台積電可以「比較」，其他台灣新聞根本上不了韓國媒體。其主要原因是，台灣落後韓國許多。

就以台韓的選舉制度來說，韓國比台灣先進很多，均已選民為考量。例如，6月1日舉行的地方選舉，韓國選民若不克前往指定日去投票，只要持身分證就可選擇在全國各地投票所提前投票，行使人民的基本權利和義務，韓國政府一切以方便選民為最優先。

韓國僑胞目前有700百萬人旅居全球，可以在當地大使館、領事館及代表處臨時投票所投票，為了投票不必自己買飛機票辛苦奔跑來回。尤其，疫情期間，特別為確診者和隔離者提供方便，把投票時間拉長1小時，專為他們使用。

韓國總統尹錫悅於5月10日上任，執政不到1個月時間就獲得地方選舉大勝，選民當然是對文在寅前政府的5年執政不滿的具體表現，而不是對尹錫悅新政府的評價。文在寅當時靠20歲與30歲年輕選民和燭光示威，當選總統。現在，這些年輕人受騙了，不僅找不到工作，並且買不起房子和結婚。

韓國故事，也就是台灣現實。6年前，蔡英文和民進黨怎麼上台的？不是欺騙年輕人與靠太陽花運動起家嗎？現在，選舉來臨，為什麼蔡英文與民進黨如此緊張，當然是看到了韓國尹錫悅上台與政黨輪替，國民之力黨連續3戰直3普勝。有趣的是，台灣用「轉型正義」，韓國則用「清算積弊」，其實就是政治報復。文在寅把前任總統李明博2人和前政府青瓦台和國安高層人員捉進牢房。目前，卻輪換到自己和身邊幕僚接受法律制裁時刻。該來的，不會不來，只是遲早而已。

值得一提的是，韓國70、80年代，每逢選舉時，執政黨慣用的「北風」，類似狼來了故事般，欺騙選民投執政黨候選人，可以保衛國家。沒想到，韓國陳年不用的選舉策略，台灣則包裝成「抗中保台」使用，認為可以繼續欺騙選民。實在太可笑了。

韓國選民越來越發現一張選票的力量，可以改變自己，也可以改變國家。難怪選民不禁自問：倘若沒有讓民主黨下台繼續執政，文在寅和民主黨政府官員及國會議員的貪腐案，全都埋在地下，普通百姓永遠不會知道。

台灣採購疫苗事，價格為何保密30年？民進黨台北市長參選人陳時中和蔡英文私下講好的嗎？「我的1.5博士論文可以封存30年」，你也比照辦理即可。台灣選民如此好欺騙嗎？

原來，蔡英文與民進黨深怕此次地方選舉落敗，即將來臨的2024年總統選舉也必會失敗，因此緊張兮兮。蔡英文口口聲聲要贏韓國，台灣選民應該先借鏡韓國地方選舉的結果。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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