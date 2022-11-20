在各行業居於領導地位的人，應該時時提出榮神益人，於國家人民及對全人類都大有益處的計畫。不要怕辦不到，方向對，合乎上帝的旨意，祂必會供應。

現在全世界，尤其台灣，老人問題十分嚴重。專家研究台灣老人，最苦難的日子，是離世前的8年時間。愈往後，愈痛苦，常常是多活1年，生命的尊嚴就更掃地。這其中尤其是，無子獨居，身體多病或無子獨居失智的老人，最為辛苦，怎麼辦？

老人的痛苦

我和朋友創辦了「無子西瓜基金會」及「天使居長照財團法人」建老人院來照顧他們。我們將本著耶穌基督的大愛來經營管理，使他們住在其中像天使一樣快樂的安養餘年，故稱為天使居。

講得好，但要建天使居要好幾億，錢從那裡來？我們勇敢的提出天使居的構想，向神大大開口。有天一位老太太來看我，她在香港有筆存款，到期了，匯回台灣，要捐給我們。太好了，多少錢？新台幣3億8000萬元。這筆錢，我們剛好用來在新北市林口買地建「天使居」，整個費用就是3億8000萬元。大大張口，神必供應，這使我們信心滿滿。現在我們又在進行另外好幾個不同類型的天使居，來照顧不同需要的長者，務使他們都能安享餘年。

上帝必會供應

人皆會遇到沒有尊嚴生命的日子，所以照顧老人，就是照顧自己的未來。這樣的事向神大大開口，神必供應，我們希望天使居能在台灣遍地開花。

在台北有間教會辦老人院，規模比我們大，經驗比我們豐富。兩年前有愛心人士捐一塊5000坪的地給他們建老人院。地有了，建築費用可能近新台幣10億元，錢在那裡？所以他們打算分期建。但聽到我跟他們分享韓國汝矣島純福音教會金聖惠師母所說「你要大大張口，我就給你充滿」的信息，過了約兩個星期，我們又再見面時，他們告訴我，他們計畫改變了。不再分批建，而要一次建。

為什麼有這樣大的改變，原因就是聽到了「你要大大張口，我就給你充滿」這樣激勵人心的信息。

大大張口吧！

我想凡聽到這樣信息的人，都會熱血澎湃，都要向神大大張口。但我想亦非所有的人，大大張口，神都會供應。其中最重要的是，要看你大大張口的事，是否符合神的旨意。讓我們都來找符合神旨意的事，再向祂大大張口吧！但我很確信，我們大力建天使居，照顧悲慘長者的事，是蒙神喜悅的事。讓我們大家一起來努力吧！阿們！

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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