拜登終於見上習近平了。自從去年他就任美國總統以來，便多次主動提議與習近平見面，但始終只以電話、視訊的方式線上會晤。如今，藉著印尼G20大會，拜登終於實現和習近平的實體會面，並由他親自到中國代表團的所在地，足見美方比中方更需要這場會晤。

當然，拜登仍盡力維護他的顏面，將明明是美國挑起的緊張對立說成只是與中國之間的「競爭」，又假惺惺地說願意與中國一起為這樣的「競爭」加上「護欄」。然而，這絕非是美國「良心」發現，而是因為經歷了對中國多年的貿易戰，已經證明事倍功半，並對美國造成極大傷害；更別提如果還對中國的主權問題激烈衝撞，最後真的引發戰爭，那將是美國不可承受之重。

美國因自身實力下降，國內又內鬥加劇，對中國大陸的發展壯大愈來愈畏懼，遂不顧自由市場的規律，將經貿與科技都拿來作為壓制中國的工具。眼看中國仍未因此低頭，便又頻打中美之間最敏感的「台灣牌」，在紅線邊緣不斷挑釁，對中國進行極限施壓，終於到裴洛西訪台達到最高點，也激發解放軍展開前所未有的實戰演習，直接進到台灣島周遭12海浬以內的區域。

中國大陸強硬的反應，確實在美國意料之外。美國高層必然思索：如果真繼續玩火下去，逼迫中國大陸一舉解決台灣問題，對美國是利是弊？很多人說，美國就希望兩岸開戰，損耗大陸國力，但美國更不願「台灣牌」就此被中國收回，同時又害怕直接和解放軍作戰。這種複雜的心理，注定台灣在美國眼裡就只是顆棋子，而棋子又隨時會變棄子，不過是被玩弄、犧牲的命運。

此次拜登在「拜習會」重申「不支持兩個中國、一中一台、台灣獨立」，蔡英文當局連夜發聲明稱「欣見」、「肯定」、「感謝」。許多人看了都深感諷刺：這都被美國賣了，還不忘「謝主隆恩」？當然，「台獨」仍可以自欺欺人，說白宮聲明沒大陸官方版本這麼詳細，只提了維持「一中政策」不變，但台灣說穿了就只能任由美國擺布，做一個永遠沒有名分的馬前卒。

相比習近平在二十大後權力愈加鞏固，拜登則剛度過美國期中選舉，其所屬的民主黨雖未如預期輸得那麼慘，但仍丟了眾議院；更何況老對手川普已宣布參選下屆總統，未來兩年勢必會各自訴諸民粹，逞凶鬥狠一番。以如今「以台制華」已成美國兩大黨共識的趨勢來看，新任眾議長、共和黨的麥卡錫必然會護航「台灣政策法」過關，並且很可能重蹈裴洛西覆轍訪台，而民主黨也不會反對。拜習會恐只是美國一時的緩兵之計，下一輪的台海危機才正要登場。

美國選舉使台灣成為民主、共和兩黨比賽「反中」的籌碼，而台灣自身將登場的九合一選舉亦在激化兩岸的對抗。誠然，蔡英文慣用的「抗中保台」在這場選舉不大發酵，但正因為民進黨選情走低，直接威脅選後蔡英文的地位，蔡英文為保護自己免於跛腳，只有更訴諸「台獨」民粹，展現她「台獨教母」的姿態，以此制衡來勢洶洶的賴清德逼宮，就算賠上台海的和平穩定也在所不惜。

蔡英文敢於這樣做的底氣，講到底就是陸委會在美國期中選舉後的發言：「不管民主黨還是共和黨贏，都會挺台灣。」然而，美國兩黨都打「台灣牌」是真，可這難道就等於「挺台灣」？對他們而言，兩岸若真的鬧翻了，戰場在台灣，美國所謂「馳援」是直接派兵，還是背後支持；是開戰當下就介入，還是等「塵埃落定」後再趕來分一杯羹？誰也說不準。

無論如何，台灣的年輕人都必須先上第一線去做炮灰，掩護闖出禍端的「台獨」權貴逃亡，或拖到最後一刻再向大陸投降，搖身成為「統一」功臣。這就是美國與台灣兩地的政客都在打的算盤，也是台灣民眾在熱鬧的選舉過後，必須獨自面對的險峻局勢。（作者為新黨前主席）