貓熊團團。(台北巿立動物園提供)

2008年大陸贈與台灣的國寶大貓熊「團團」不敵病魔折磨驟然離世，不禁讓人潸然淚下，日前病況尚有挽救機會時，大陸立即宣佈派遣專人趕赴台灣協助治療，台灣藍綠朝野政壇更是難得有志一同共表支持，原以為這將會是緩解近期兩岸關係緊張的最佳解方，終究成為一場和平幻夢。

對於大熊貓的逝去，前總統馬英九、市長柯文哲等政要皆表哀悼，卻沒有來自現任總統蔡英文的悼念。對比去年美國總統拜登的愛犬「冠軍」去世，蔡英文迅速在臉書公開哀悼致意，如今面對為台灣貢獻14年青春歲月的「團團」不幸往生，卻不聞不問，令兩岸同胞，尤其「團團」粉絲情何以堪。

昔日拜登愛犬對比今日國寶熊貓，蔡英文的冷血與自私竟如此毫不遮掩，一心一意、念茲在茲的只有如何緊抱美國大腿、猛拍馬屁；卻全然不顧兩岸關係持續惡化。

民進黨最新的競選影片中，蔡英文大喇喇的引用柏拉圖名言：「不關心政治，就等著被糟糕的人統治。」幾場造勢晚會上更嘶聲力竭喊著：「全世界都在關注，票要一次投對人！」前者影片根本就是影射自己心不在社稷的最佳寫照，後者尋求選民支持更印證了2年前和6年前，大多數台灣人民都被欺騙而投錯了票、沒選對了人，這次九合一選舉危機，讓蔡英文露出真相，甚至提前跛腳。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※