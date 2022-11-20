G20在巴厘島開會之前，3小時的習拜會吸引了全世界的眼球，連兩人握手都被計時，說是8秒鐘。我們看到的是，習站在哪，拜登小快步跑去，握手好一陣子，兩人都是滿臉笑容。

這跟去年3月18日，蘇利文和布林肯在阿拉斯加對待楊潔篪和王毅的態度，可說是天差地別。那時候兩邊是硬碰硬，實力對實力，楊的名句是：「你們沒有資格用實力跟我們對話」。11月14日，拜登說，「我絶對不相信會有冷戰。」兩岸三地的股市聞到了台海無戰事的訊息，漲。

過去的一年半，世界發生了極大的變化。俄烏戰爭爆發，美國對中國加緊制裁，裴洛西訪台，中美關係降到冰點，媒體開始使用冷戰2.0來形容。但是，在這次習拜會，我們看到了轉機。

為什麽10月時還在斷絶大陸的高端晶片前途，並且白宮與國防部連續發表兩份國家安全報告，都把中國當作長期最嚴峻的競爭對手，而11月拜登就笑臉相向？這中間到底發生了什麽事？

美國有一句俗話：如果你打不垮他，那就加入他。用中方的話語說，那就是「相向而行」。美國和中國「相向而行」當然不可能。可是，只要美國稍微收斂，不天天在兩岸之間和在南海惹事，那就表示，拜登改變了策略。

拜登先講，充滿善意。他說，我們都是副總統的時候，你我曾經相處過相當多時間，我們都當選了總統後，也相互祝賀。他又說，如果你願意，美國願意跟你合作。習說，當前的中美關係引起國際社會關切，不符合我們兩國的利益，也不符合世界的利益，我希望跟你合作，把兩國的關係引到健康和穩固發展的道路上。

在很短的時間裡，兩國關係趨於緩和，其過程必然是相當複雜而詭異的。內情我們不得而知，但是，它值得我們探索，或者猜測。探索的起點就是拜登當選之後在國會演說中的話。他說，他有兩個對手，一個是俄羅斯，一個是中國。一個需要對抗，另一個需要競爭。在他任內，他說，絶不容許中國超越美國。不容許超越是目的，那是不變的，可是手段可以變。從目前看，拜登的手段變了。

媒體對拜登有兩種看法，一個看法視他為老糊塗，講錯話，打瞌睡，上飛機跌跤，上了講台找不到下台階。另一個看法是，他在美國外交界數十年，參與各種機密會議，所以老謀深算，笑裡藏刀。如果我們取第二種看法，那麽，俄烏戰爭應是他擊敗俄中兩國的布局。

他想首先削弱俄國的國力，甚至導致俄國政變，把普丁趕下台，然後再集中力量對付中國。所以，鼓動北約向烏克蘭東擴，逼使普丁動手，跟烏克蘭打一場代理人戰爭，可以使歐盟緊靠美國，一同對俄國施行極限制裁，削弱俄國。如果北京感到脣亡齒寒，向俄國提供軍援，那就乘勢會同歐洲、日韓，也向中國發動極限制裁。這樣，一箭雙鵰，一場代理人戰爭拖垮兩大對手。

如果北京識破這個計謀，或者為了明哲保身，不向俄國提供軍援，那麽就在台灣拱火，在太平洋啓動另一場代理人戰爭，這樣，趁盟友正被俄烏戰爭綁在一起的時候，向中國發動極限制裁。如此這般，拜登在他第一任內就可以為美國奠定再偉大數十年的基礎，藐殺川普。

按照這套戰略，烏克蘭只要能撐住個把月，俄國的經濟就應當崩盤。遺憾的是，俄國的經濟沒有立時崩盤，它的女中央銀行行長納比烏琳娜設計了盧布結算令，強迫歐盟國家用盧布購買石油和天然氣，反而造成了歐洲的能源危機。另一方面，烏克蘭倒是撐住了，反而歐洲出現裂痕。這完全不符合原先的劇本。

為了挽救這個顛倒的局面，拜登的團隊決定提前啓動亞洲的代理人戰爭。在盧布結算令出台之後不久，看到俄國短時間內不會垮，美國就在南海和台灣附近大規模加強活動，聯繫盟友們舉行軍演，不斷派官員訪台，直到裴洛西使兩岸局勢提升到了攤牌階段。這時，大陸網民沉不住氣了，呼籲北京當局擊落裴洛西專機。

大陸的反制措施是包圍台灣海域三天，和發射導彈等。這是個關鍵時刻：如果那時雷根號航母硬闖台灣海峽，那麽，那就不是代理人戰爭了，那可能是核子大戰。核子戰爭不在拜登的戰略規劃之中，所以雷根號在西太平洋海域繞圈子，沒有硬闖。代理人戰爭也沒有被挑起。

接下來，俄烏戰爭又出現了新情況，那就是北溪天然氣管道的兩條管道同時被炸毀。這個事件的目的顯然是徹底切斷德國與俄國之間的合作通道。俄國指控是英國幹的，並說握有證據。這絶對是一次極端愚蠢的行動，因為它激怒了蕭茲，造成歐洲內部的分裂，破壞了拜登設的局。於是乎，蕭茲排除所有阻力，堅決訪中。馬克宏也放出消息，他也要訪中。

這是一個轉捩點，明白顯示，切割歐中關係的計劃難產了。拜登必須徹底改變戰略，挽救危局。這可以解釋，拜登為何會那麼熱烈地與習握手。

（作者為中美論譠社理事）

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