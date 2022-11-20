拜習會上周結束，台海形勢暫時得到舒緩。人們目光又回到2027年，即習近平是否在中共建軍百年武統台灣？美國一些將領都這麼認為，因此形成「2027年窗口期」的說法。

習近平2020年10月首次明確提出，確保2027年實現建軍一百年奮鬥目標。此後中共黨媒或軍方均無發布目標具體內容。直到今年8月由中共中央宣傳部和中央軍委政治工作部組織編寫《習近平強軍思想學習問答》，才公開有關實現建軍百年目標的時間安排、實現路徑、根本指向與主要標誌。

在時間安排上，中共宣稱2020年基本實現機械化，下一個目標是到2035年基本實現國防和軍隊現代化，中間相隔15年，2027年正好居中，又逢建軍百年，具有「承上啟下」的重要作用，亦能確保現代化進程的「有序銜接」。由此可以這樣理解，2027年是中共推進國防和軍隊現代化的一種目標性和緊迫性安排，未涉及武統台灣。

在實現路徑方面，解放軍以機械化、信息化、智能化融合發展為主軸，並宣稱2020年基本實現機械化，信息化（資訊化）建設取得重大進展「但尚未完成」。如果按部就班，在完成信息化後再進行智能化（智慧化），就會與發達國家軍隊「拉開新的代差」。如果把建設重點全面轉向智能化也不切實際，因此這「三化」同步融合進行，以機械化為基礎、信息化為主導、智能化為方向，引領國防和軍隊現代化轉型升級。屬於練內功性質，而非對外用兵。

實現建軍百年目標的根本指向，是提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力。今年8月上旬解放軍圍台軍演，是提高其所謂「捍衛國家主權」戰略能力的一種方式，為反制美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)8月初訪台，以戰略威懾為主，防止一中原則崩塌，美台關係升級變質。今後中共對台或對美介入的戰略威懾方式有諸多選項：如營造戰爭氣氛、展示先進武器、舉行軍事演習、調整軍事部署、提升戰備等級、實施信息攻擊、運用限制性軍事行動、發動警示性軍事打擊等。

除了警示性軍事打擊沒使用，其餘都在解放軍8月上旬圍台軍演中以部分和不同力度方式展開。其中還有相當的伸展運用空間，看不出中共會捨棄更多彈性作法而一步到位，選擇代價和風險最高的全面侵台途徑來武統台灣。

實現建軍百年目標的主要標誌，是進一步推進軍事理論、軍隊組織形態、軍事人員和武器裝備等4個現代化，在此基礎上力爭到2035年基本實現國防和軍隊現代化。這4個現代化涉及創新戰爭和戰略指導、發展先進作戰理論、推進軍事管理革命、培養聯合作戰指揮人才，以及加速武器裝備升級換代和智能化武器裝備發展等，每一項都需要長時間的發展與累積，再做體系上的整合，爭取2035年成形。這一年習近平82歲，他想看到這一天。（作者為資深媒體人）

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