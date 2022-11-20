大陸國家主席習近平趁出席「亞太經合會」（APEC）非正式領袖會議之便，與日本首相岸田文雄會談，無論對中日關係、台海情勢或習近平大國外交，都具有重要意義。

雙方達成5項共識

中日關係近3年因新冠疫情阻絕交流、兩國「首腦外交」中斷、中美競爭激化而急轉直下，兩國不僅在釣魚台周邊海域維權對峙升高，在美國眾議院議長裴洛西訪台後，大陸對台圍島軍演造成台海緊張，日本感同身受，中日關係面臨建交半世紀以來最嚴峻的挑戰，雙方合作空間受到嚴重壓縮。

在中共二十大後，習近平藉在東南亞舉行的多邊峰會，重啟大國外交，除歷時3小時的「拜習會」為重中之重外，「習岸會」成為另一看點，兩場首腦會談，「台灣問題」皆成焦點，反映在美、日對中外交中，管控分歧之核心問題即是「台灣問題」。

為避免中、美競爭或中、日爭端激化導致衝突，中國對美、日外交極力夯實漸趨遭美、日掏空的「一中政策」。習近平提醒岸田，對「台灣問題」須重信守諾、 妥善處之，岸田強調在《中日聯合聲明》中所做出的承諾沒有絲毫變化，雙方淪為各說各話。

不過，雙方仍然就穩定及發展雙邊關係達成5項共識，首要為「共同恪守中日四個政治文件原則，踐行互為合作夥伴、互不構成威脅的政治共識」，此為1972年中日關係正常化的政治基礎，不容動搖。雙方也同意，因疫情而中斷的外長互訪應恢復，盼為習近平與岸田互訪創造條件。會後岸田向記者證實，將著手安排林芳正外務大臣訪中事宜。

習近平的「大國外交」著眼於打破集團式的「對抗」，其在APEC工商領袖峰會的書面談話中表示，「陣營對抗解決不了問題」，「任何搞『新冷戰』的圖謀，人民不會答應，時代不會允許」。因此，中、美競爭不應是國際社會「冷戰」的再現，「美日同盟」亦非意在戰略安全上圍堵中國。在「拜習會」上，美國承諾「5不4無意」，即為不尋求「新冷戰」，不尋求通過強化盟友關係反對中國。

美國總統拜登與習近平皆不希望中、美兩強的「激烈的競爭」演變為「衝突」，即須建構與中國交往的新框架，而岸田在外交上為日本的利益計，必須跟上拜登對中外交步伐，延續「拜習會」的關鍵詞，「避免衝突及保持溝通」，緩解中、日間的矛盾，引領中日關係回到正軌。

共創印太經濟繁榮

中、日經濟相互依存度極高，日本新冠疫後的經濟重振需要中國，而中國經濟的技術創新亦需借重日本。岸田直言，日本的發展繁榮離不開中國，反之亦同，中日合作擁有極大潛力。「習岸會」前，第九屆「中日韓合作對話」15日在海口市舉行，中、日、韓經貿專家建議，3國應把握《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）的重大機遇，務實推動中、日、韓經貿合作。

2022年前3季度，中韓、中日、日韓3組雙邊貿易皆同比成長5%左右，中、日、韓與RCEP成員國間的貿易成長分別達到19.3%、10.5%及17.9%。中、日、韓共同得利於RCEP，3方有責任亦有條件強化共識、深化合作，創造高效、穩定及安全的中日韓供應鏈，推進東亞一體化進程，共建印太區域繁榮。為此，中、日、韓的企業界期待早日實現談判多年的《中日韓自由貿易協定》。

中、日在地緣政治上確實存在結構性的競爭關係，但彼此應和而不同。「習岸會」雖無法彼此相逢一笑泯恩仇，重回近代以前的兄弟之邦，卻能借岸田的話，「朝著對話成功開了一個好兆頭」。近代中國的知日派戴季陶曾言，日本為「仇」而非「敵」，中日具共同的文化淵源，「習岸會」應成為重啟兩國人民全方位交流、重構兩國社會彼此「好感度」的開始。