從來都不是國民黨有多強多好，但民進黨今年選舉全然是明顯「向下迴旋」的態勢與行情！「政治信賴破碎、推出荒誕人選、年輕人支持海量退潮」這三大軸柱的傾斜頹圮，已經全然可以預知民進黨的敗選紀事。

而真正值得注意的是，這些結構性的「民意衰亡」究竟是「一時討厭」或「徹底討厭」？影響所及，即使在絕對僅剩的基本盤的支撐下，單靠一個保有傳統政治人物形象氣息的賴清德，真的有足夠的政治「份量」與「能量」，抓得回年輕支持者四散流竄之後的滿地雞毛？

說來今年確實是「業力十足、算總帳」的一年！政治的一切所源於的最核心本質，與其說是「心懷悲天憫人」，倒不如說是「顧及生存根本」。然而，蔡英文、陳時中與整個民進黨在緊急授權的疫情期間，所有防疫全面的「政治算計」遠遠勝過「人命關天」；而且至今依然壓根「無視人命」。

蔡英文的可笑與無知，在於她總是口口聲聲宣稱「台灣民主價值」，自己的言行卻始終嚴重否定。「民主價值」倘若沒有建立在「珍惜人命」的千古不滅的政治基礎之上，當代的民主，也就等同一堆狗屎！

這也是這幾個月的助選中，每回蔡英文在台上總又說起「民主」，說得嘴都是狗屎味！完全沒有任何一絲權力尊崇、位階魅力的基本說服力。她和陳時中無視於幾千名同胞因為染疫、因為疫苗而失去寶貴性命，「一絲在意、一句道歉」都不肯說，且還寧可對拜登家的狗死了去說。失去政治信賴度的政治人，堂堂總統身分開口，也就與路人的吆喝無異了。

蔡英文個人的政治能量，這次遭逢巨幅的「破洞、散失」，使得她原本長期隔離媒體、遠離輿論近身的防火牆，反而更顯其「冷漠、無情、疏離」的真實性格＝「無視他人死活」！連帶使得以陳時中、林智堅為主，所有由她主導提名的英系參選人，之後也全都堪稱「業力集體引爆」！

而長期被網路議題左右操控的台灣年輕世代，在今年兩大王牌「抗中保台、省籍情結」全都無效無用之後，迎來了年輕人普遍對民進黨的「唾棄、遠離」。事實上，政治脈動雖說確實由諸多政治議題引發動能與延續，但政治的「本質」從來都是「涉及生存、情感一種本然的信賴」！以陳時中為首的小英精神，同步演繹了所有年輕人政治信賴的集體崩散。

西方觀察美國期中選舉，給了川普「政治票房有毒（toxic）」的無情評價。台灣能夠相匹敵的，應該就是競選台北市長的陳時中了！民眾無以復加的厭惡感與仇恨值，讓他競選拜票真的堪比「行到水窮處，坐聽罵阿中」，各路飆罵競相湧出。

包括公認「利益包庇、黑箱作業」的高端疫苗在內，陳時中追加餐後不雅行為的「十指緊扣」，競選總部與外圍網軍的「同步勾結」，這次面對一切被年輕人「看破手腳、人設崩塌」，蔡英文的這一盤敗棋之局，本質是由幾千條同胞人命的骨血堆疊，且將陳時中團團圍住，集體討「民主血債、敗選償還」！（作者為資深媒體人）