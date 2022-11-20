今年金馬獎最佳劇情片《一家子兒咕咕叫》是一部講賽鴿家庭的作品，最近幾年金馬獎的最佳影片《瀑布》、《陽光普照》與本片都將焦點放在家庭，一如托爾斯泰在《安娜卡列尼娜》的開場白說「幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸」，而且都有極為精彩的不幸。

《一家子兒咕咕叫》的咕咕主角是一隻編號043的鴿子，牠出賽後消失，在失蹤7年後意外飛回住家樓上的鴿舍，養鴿的爸爸（游安順飾）看到牠，只想把牠丟得遠遠的；媽媽（楊麗音飾）與女兒（李夢苡樺飾）發現再度折返的043，開心異常，因為043出賽之前是他們家庭幸福美好的頂點，當牠消失、所有好運，甚至家裡的長子都跟著消失了，他們想著迷途知返的鴿子是否也會把好運帶回來？

台灣大街小巷都能見到鴿舍，片中的鴿舍像是巨大的壓力，壓在這個不幸的家庭頂端。這個家就像樓上搭的鴿舍，破破爛爛，但哀莫大於心死的爸爸還是全心照顧著鴿子餵食餵藥訓練，無微不至，即使鴿子讓他負債累累，他也寧可看著鴿子，不願去關心眼前的家人到底開心還是悲傷。

導演詹京霖說故事的方式很有意思，家人的錐心傷口隨著劇情推展慢慢展現，層層堆疊出張力。爸爸指責媽媽，女兒想起以前跟哥哥的相處，知道自己怎麼都取代不了哥哥，她意外撿回流浪漢（胡智強飾）是一個轉機，讓家產生質變，就像當年爸爸以兩百塊買到的鴿子打敗了數百萬元身價的高級賽鴿，流浪漢用簡單一招拯救了失意的父親，甚至帶來奪冠希望，似乎有機會一舉改變全家命運。

賽鴿在台灣的產值據說高達700億，3萬隻鴿子出海，如果遇到惡劣天氣，可能只有幾隻可以回到家，獎金越高，在賽事中死掉的鴿子也越多。正因為牽扯高額的獎金，讓鴿主們對賽鴿的愛折換成「貪」。當媽媽哭訴著賽鴿已經把他們家給吸乾了，讓爸爸惱怒異常，因為這個世界只剩鴿子信賴他，會日日隨著他的指揮飛高，會聽他的話。

本片的演員灰暗卻耀眼，游安順的失意精彩，楊麗音的委屈精彩，李夢苡樺的不在乎精彩，胡智強的傻笑更是搶眼，明明是一部很失落的作品，在層層痛苦中，又帶出一絲絲的暖意與不捨。

片中女孩說，「只要控制賽鴿的吃，牠們就會願意赴死去比賽。」流浪漢不懂僅僅為了一口吃，何必要賣命？渾然不覺所有人都正走在這條路上，每個人都是一隻奮勇往前飛的賽鴿，以為命運掌握在自己手裡，可是誰又能逃脫這個優勝劣敗的遊戲呢？

（作者為作家）