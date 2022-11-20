小三通遲遲未開放，大陸國台辦認為民進黨政府應撤除自己設置的障礙，陸委會則稱須由雙方航管部門溝通。圖為疫情之前旅客乘坐廈金航線遊輪往返兩岸。（中新社）

因疫情導致停止兩年多的「兩岸小三通」是否復航，再次成為熱門話題。國台辦發言人馬曉光16日在例行記者會上明確表示：「陸方對恢復『小三通』沒有任何障礙，相信兩岸業者也沒有任何障礙。只要台方「撤除自己設置的障礙」，兩岸業者就可處理具體問題而復航。」此話一出，隨即再度引爆兩岸口水戰。行政院長蘇貞昌一方面堅持恢復小三通必須「兩岸政府間協商」，陸委會也認為此案尚涉及「公權力事項（兩岸雙方航管部門許可）」。對此國台辦則以「民進黨當局一方面假惺惺作出願意恢復的姿態，另一方面又製造各種藉口極盡拖延」來回應。

究竟是誰在擋小三通？若翻開衛福部COVID-19 防疫關鍵決策時間軸的紀錄，明確指出因中國大陸自當年2月7日已宣布80個城市實施封城等「封閉式管理」，故自2020年2月10日起，暫停兩岸海運客運直航航線及航班。且公告中也指出「視疫情狀況再評估復航，相關機關將儘速完成暫停兩岸海運客運直航之相關準備。」顯然當時暫停小三通、縮減兩岸航班是民進黨政府所做的決策。

兩岸小三通自2001年啟動以來，除了為兩岸民眾往來提供更便利的管道，也為兩岸商品往來、小額貿易扮演至關緊要的角色。也正是因為有小三通的試行，才有後來的兩岸直航，小三通當然是兩岸交流的重要指標。

猶記得陸委會主委邱太三甫上任時，提出「派飛機來，不如創造商機」、「希望能打破兩岸關係冷凍期僵局，盼到春暖花開。」如今最有機會融冰的重啟小三通卻遭自家人刁難。重點是北京官方並未設下政治前提，民進黨政府卻自我拿翹、硬要政府協商，如此動作意欲為何？

眾所皆知，兩岸官方協商必然再度談到九二共識，而九二共識也正是目前兩岸官方中斷交流的主要原因，民進黨一方面想繞開九二共識與北京協商，二方面不斷宣傳所謂「抗中保台」、挑起事端。如今一個關乎重要民生經濟的重啟小三通也小題大作，是誰在擋小三通？是誰不想兩岸春暖花開？相信民眾自有公斷！（作者為台北市青年聯合會理事長）

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