從台北市長候選人辯論開始，陳時中就努力想找回「指揮官人設」，畢竟這包括沉著、穩定、抗壓、協調、能處理危機的元素，絕對是拓票利器；是以阿中不僅在辯論時強化此定位，日前的廣告也不斷強打該印記，如「溫柔的魄力」、「海外青年挺阿中」、「誰是能接住你的人？」等，明顯都想訴求其擔任防疫指揮官時「沒有功勞、也有苦勞」，來喚起支持。只是指揮官人設基本上雖對阿中有利，但要發揮明顯效果為選情助威，還得符合一些前提。

先看陳時中近期廣告，透過暗喻比較的方式，想讓選民想想「誰是能接住你的人？」，與「溫柔的魄力」、「海外青年挺阿中」廣告類似，都意圖找回指揮官人設； 且廣告中藉暗諷蔣萬安「感覺都不在，一輩子都被保護得好好的」，也暗諷黃珊珊「雖然在、但不知道在做什麼的」，來凸顯自己疫情時一直都在。

廣告也指出「能協調、能帶領、可依靠」的指揮官元素，並訴求選民「相信你可以相信的」、「選擇你可以相信的」。坦白說，廣告企圖凸顯陳在擔任指揮官時的防疫績效，但在決戰階段才出現，時間卻晚了些，若幾個月前他就強打指揮官人設，現在或許就不會打得這麼辛苦。

可見指揮官人設要發揮正面效果，一定得提早啟動，而非競選後期才匆促上陣；然而就算啟動這張牌，仍得符合一些前提條件，才能真的為其加分。

首先，針對蔣萬安強攻防疫指揮官任內的問題，陳不能一直四兩撥千斤、雲淡風輕的回應，也不能只制式說「一樣的問題問三遍就有點多餘了」，畢竟總統蔡英文過去就說過第三次講不清楚可以拍桌再問 ；基於此，陳若能針對蔣或社會質疑防疫的問題講清楚，「指揮官人設」才是攻守兼具的利器。

其次，陳時中的「老戰友們」切勿提油救火，導致「愛之反害之」的窘境。如衛福部長薛瑞元稱陳仇恨值高，是因為「擋人財路」的論述，不僅沒為其解圍，反而製造了新的疑問與藍白夾擊；蔣就質疑「擋了誰的財路要講清楚」，且直攻陳時中仇恨值高是因為「浪費公帑」；黃珊珊則反問「是誰可當掮客？還是民進黨內有掮客？」衛福部與防疫官員們為陳時中助選入戲太深，不僅讓媒體與蔣反諷其為「綠衛兵」，更讓民眾反感，有這樣的隊友，就算重回指揮官人設，也不可能加分。

最後，指揮官人設也要讓民眾覺得「為公益不為私利」，才能拓票。除了一直吵得沸沸揚揚、且蔣萬安一直強攻的「花40億買高端，阻擋慈濟捐贈BNT，一路護航高端EUA審查」的質疑外，日前又爆發陳時中高雄豪宅求售的消息，仲介估可望獲利千萬，遭質疑炒房。雖陳稱「講炒房是抹黑」，但張善政也批評「陳時中一方面講居住正義，一方面又有南部豪宅要賣」，不僅會被質疑兩套標準，也會衝擊應該尋求公益的指揮官人設。

指揮官人設雖好，若無法符合前提，任督二脈還是無法打通的。（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）