選舉進入最後衝刺階段，民進黨為了炒作縣市長選舉而刻意成立的嘉義縣科學園區未通過第一階段環評，對於關心生態議題的選民們而言，這應該是一則利多消息，對於關心故宮發展的選民們也應該是一則令人感到欣慰的消息，因為把工業區蓋在博物館旁本來就是一項荒謬的規畫。

嘉義科學園區的環評未過確實值得喝采，畢竟在這個民進黨隻手遮天的時代裡，仍舊有環評委員願意堅持專業及良知，暫時阻擋了一則可能貽笑國際的醜聞發生。畢竟故宮南院因為參觀展覽的人數稀少，已被譏為全台最大的蚊子館，旁邊再加蓋一座可能沒什麼高科技含量的工業園區，到時連想去故宮南院逛逛湖光綠地的人都會止步了，誰想去呼吸廢氣呢？更何況工業區很可能危害到故宮文物，對故宮南院來說，絕對是負面影響。

民進黨對嘉義縣地方建設的邏輯思維非常矛盾，爭取國際級的故宮來設南院，至今卻無法帶動地方文化觀光的熱潮，故宮不知檢討改進，天天上演光雕水舞秀，又定期耗費鉅資放飛無人機，早被藝文圈笑稱故宮南院成了「嘉義縣立育樂中心」了。現在嘉義縣政府又去爭取科學園區，到底嘉義縣的發展主軸是要走文化觀光，還是要走工業城的路線，若想要兩者兼具，以嘉義地區的老化人口和有限的地方資源，撐得起來嗎？還是全想靠中央政府挹注資源？

嘉義縣長翁章梁大張旗鼓的宣傳嘉義縣是農工大縣，因此增加一座所謂的科學園區更能彰顯農工大縣的偉大之處。但實際上，嘉義縣的勞保人數在這十幾年間並未增加，但嘉義縣的農耕地及魚塭也已經步上台南市的後塵，光電板成了新興農漁作物。

依嘉義縣政府的規畫，故宮南院、科學園區和一座號稱「東方威尼斯」的羊角度假村毗鄰而居，既要包裝成文創園區，還要找工業區作鄰居，這是天外一筆的創意加值，還是愚昧無知？看看初期在故宮南院附近投資的飯店業，現在僅存長榮桂冠及棒棒積木飯店還在苟延殘喘，資生堂董座所投資的「飯店」則從未開張過，最後則更改用途降價求售，至於號稱南部帝寶的那座公寓式豪宅，其建商早已捲逃，最後也是更改用途才得以脫手。

翁章梁聲稱科學園區可以創造就業人口，現實狀況是目前的大埔美與馬稠後工業區只有寥寥外勞與幾家廠商進駐，如此為何還要多出一座未來的蚊子工業區？更別提規畫中也有一所標榜雙語的實驗高中位在工業區內，請問，將來的學生是要從外縣市長途跋涉而來嗎？

地方政治人物不應為了畫大餅而浪費國家資源，故宮南院和嘉義科學園區難共生，希望主政者三思而行。（作者為文史工作者）

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