河內山讓於1986年在台北拜訪羅英德後，曾致函問候羅將軍如下 :

英德將軍勳鑒 :

此次承洪佛影影先生介紹前來拜會以中國空軍勇將聞名的閣下，晤談良久，把握甚歡，雲情盛意，至深感激，謹致誠摯之謝意。

閣下戰時膺任空軍指揮官要職；有時率領戰鬥機群，在第一線作戰，有時赴美擔任購買飛機（P-40）的使節重任，敬聆之餘，由衷敬佩。

月前在尊府與閣下懇談時，談到1940年4月25日（上次所談5月係錯誤）敝人駕駛神風型偵察機，由漢口起飛，前往重慶機場偵察，遇到中國空E-16型戰鬥機的攻擊，在九死一生之中，幸得飛返基地。當時中國空軍的空中指揮官可能就是閣下，返來再三思索，似無錯誤。（註：此處有誤，當時羅英德是駐守在重慶西北350公里成都，空軍第三大隊的大隊長）

瞑目以思，當時的地點是在慶上空長江北岸5000公尺之處，當我完成空中照相正擬穿雲返航時，突與6架E-16型機相遇，起初雙方以同等高度相對交叉而過，其後中國空軍戰鬥機爬高反轉，由我後方追上來，一時距離接近500公尺，機彈如雨飛來；在倉慌之中，幸而脫險而返。有關當時的詳細作戰經過一如所附記錄，煩請洪佛影先生代為譯出，以供閱覽。

此一空戰發生於45年之前，光陰似箭，轉瞬而逝，往時彼我捨身而戰，今日把握聯歡，天予我等如此之厚，不得不感謝天地了。

返國之前一日，敝人曾前往貴國的忠烈祠參拜，在高志航烈士牌位之前，對在周家口英勇為國犧牲的第四大隊高大隊長，合掌致意，這也算是此次來訪貴地的一項偶然。

返國的上午，又去陽明山白雲山莊購買蘭花數盆，持返放在書齋之中，其中一盆芳香四溢，好像我看到尊府的廳裡，也置有蘭花。同行的南與能勢兩人均囑代筆問候。

最後敬祝閣下珍攝健康，為申謝，順頌

勳祺。

附上「偵察重慶機場群的作戰經過」一文

河內山讓敬啟2月3日

以下是羅英德將軍的回信：

河內山讓先生

1986年2月3日來信，和1940年4月的神風偵查隊偵查重慶的作戰經過都收到了。很抱歉的是本年3月至5月間，我本人因事離開了台北有8個星期，因此未及早作覆，特別請您原諒。

您和南治先生、能勢長兵衛先生的來訪，我事先並沒有做良好的準備，所以沒有對你們好好的招待，我內心感覺非常不安，在這裡向您至深切的虧欠之意！

1940年我正在四川（註：成都），任戰鬥機大隊（第三大隊）大隊長，也正是您的神風偵查隊駐紮在漢口期間。我們兩個人都是很不幸的墮入那場本來是可以避免，而卻因為很少數的幾個日本軍人的野心而特別安排，以致不幸而發生的戰爭中的犧牲者，幸而45年之後，我們還能夠相見面。正如您所說的一樣，我們真正是應該謝天謝地了！

您說以今後有生之年，從事中日航空戰史之研究，那好極了！這正是我們這批沒有戰死的人所應有的責任，我誠懇地盼望您能有很好的結果

羅英德 1986年5月12日

【註】此次日本來訪人士中另有：南治先生，出生於1917年，慶應義塾大學 經濟學科畢業，戰時被召進入獨立飛行十八中隊服務。1942至1945年，在中國大陸作戰，退休時為陸軍上尉，其後進入東芝株式會社，任東芝工版社長，後任虎部隊戰友會代表幹事。

能勢長兵衛先生，出生於1918年，日本同志會大學經濟科畢業，戰時被召入伍，進入獨立飛行十八中隊任偵察軍官，1942至1944年，在中國大陸作戰，後因飛機故障迫降受傷返國，退休時為陸軍中尉，現任京都能勢商店社長。

以下是南治先生於拜訪羅英德回日後，致函問候羅將軍 :

英德將軍勳鑒：

這次前往府上拜訪，不計我過去是敵國的將校，待我如故之熱誠接待，並聆聽很多經驗談，感到很有意義（您的講話很有意思、十分引人），非常感激您的深情厚誼，使我非常感動，在此僅向您表示感謝。

在您的談話中，最使我感觸良深的是關於在南昌上空被擊落的南鄉上尉的事。我曾經拜見過其尊翁南鄉次郎海軍少將數次，他曾經主持過柔道講道館，他的長子海軍上尉，次子陸軍上尉（曾任代理南洋第五九戰隊長）分別於南昌與南洋戰死。潮田上尉被擊出落時，閣下適為空中英雄，衷心感慨，也深表敬意。

如果能隨時自由暢敘，一定能盡興。但這次能與閣下做長時間的交談，可說是我一生中最值得紀念的，也深深表示謝意，以後望您繼續多多指教，敬祝身體健康，並向您至最誠摯的敬意與謝意。

南治敬啟

以下是羅英德將軍的回信：

南治先生

1986年2月6日的來信及照相於2月底就收到了，可是在這兩個月我因為公事到外國旅行了兩個月，因而許久未能作覆。最近又接你4月22日的信及兩張照相。對您從遠道寄來的盛意，我盡謹表示我最誠摯的感謝之意！

您和河內山先生，及能勢長兵衛先生的來訪問，我因為事先並沒有良好的準備，所以沒有能夠對你們各位好好的招待，我實在應該向你們致最深的歉意，並請您將我的歉意轉達與河內山讓及能勢長期長兵衛兩位先生。

關於你們所提到的南鄉上尉以及及潮田良平上尉的事，我謹向您提供有關他們的資料如下：

南鄉上尉的飛機墜落在江西省南昌市北面，那裡有一個小城名叫「熊孫」，其南面有一個大湖，南鄉上尉就墜落在湖的北岸岸邊。 南鄉上尉的屍體葬在新建縣的公共墓場。（新建墳場在南昌市對岸，中國空軍兵員也有人葬於此）。他的埋葬事務是由當時中國空軍南昌總站站長崔滄石負責處理的，（崔滄石是韓國人， 1951年後曾任大韓民國空軍總司令，其後亦曾任韓國駐中華民國大使）但是在下葬時，我本人也在場參加。

戰爭結束後，在1947年，我本人曾經去南昌視察，順道去公共墳墓探視， 據墳場管理人員告訴我，在1939年3月，日本陸軍攻占南昌後，於3月30日由於日本陸軍派人將南鄉上尉屍骨運走，可能是運回日本去了。

南鄉大衛留下一支身上佩戴的手槍，本來是我留下作為紀念的，但在1938年春天，我送給了一位俄國的空軍軍官，名叫波羅蓋盛遜斯基。他是一位很好的飛行員，後來曾任列寧格勒空軍司令，在俄國空軍中將退休了，不過，在槍柄上我刻了南鄉大尉的名字。

潮田良平上尉飛機墜落於南昌東北面，鄱陽湖旁邊的一個小鎮的北面。這個小鎮名叫「拓林」，潮田良平上尉就葬在這小鎮北邊的一個小土丘上。墳前書有「日本軍人潮田良平之墓」等12個字。是我本人親自帶同南昌空軍總站的工作人員同去辦理的，我親自見到他下葬。

潮田良平也留下一把他身上佩戴的手槍，我本人將這一把手槍留作紀念，並且保存了許多年，後來我將它贈送給中華民國空軍軍官學校做永久紀念。目前是保存在台灣省岡山鎮空軍軍官學校校史館一。槍柄上刻了潮田良平的名字。

羅英德 1986年5月21日

（全文完）

（作者著有《中國空軍抗戰記憶》一書）

【未完待續，朱力揚專欄每周一刊出】