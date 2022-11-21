「維護祖國統一和領土完整，是中國人民和中華民族的共同心願。任何人想把台灣從中國分裂出去，都違背中國的民族大義，中國人民都絕不會答應！我們希望看到並始終致力於保持台海的和平穩定，但『台獨』同台海和平穩定水火不容。」

當地時間11月14日下午，中美元首在印尼峇厘島舉行會晤。據新華社報導，中國國家主席習近平在會晤中向美國總統拜登系統闡述台灣問題由來以及中方原則立場時，作出上述表示。

多位兩岸人士在接受中國台灣網採訪時指出，台灣問題仍是中美關係中的重中之重，而台海和平穩定符合中美雙方利益，也是中美在解決台灣問題上的最大公約數。但蠢蠢欲動的島內「台獨」分裂勢力，是破壞台海和平穩定的「不定時炸彈」和現實威脅，如果被引爆，必然帶來戰爭。中方在會晤中罕見提出，如果出現《反分裂國家法》規定的三種嚴重情況（編者注1），中方必將依法行事。這是明確清晰地劃出「台灣問題出現非和平解決方式的紅線」，同時暗示美方和警告島內「台獨」分裂勢力，別誤判中方對解決台灣問題的能力和決心。美方要把「不支持『台獨』」的承諾落到實處，打消島內「台獨」分裂勢力「倚美謀獨」的幻想，與中方一道維護台海和平穩定。

（編者注1：《反分裂國家法》中規定，「台獨」分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。）

●台海和平穩定是中美解決台灣問題最大公約數

我們注意到，在會晤中，中美元首不約而同地提到一個關鍵詞，即「台海和平穩定」，中方的表述是「我們希望看到並始終致力於保持台海的和平穩定，但『台獨』同台海和平穩定水火不容。」而美方則承諾「美國政府奉行一個中國政策，不尋求利用台灣問題作為工具遏制中國，希望看到台海和平穩定。」這對未來台海局勢的走向釋放出何種信號？

中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱對中國台灣網表示，從兩位領導人會晤中，可看出雙方都不希望台海局勢再惡化，且拜登更從過去「四不一無意」的表態，增加到「五不四無意」（編者注2），除了一貫提及的「不支持『台獨』」之外，又補充了「不支持『兩個中國』、『一中一台』」，「這是史無前例的，」說明美方亦試圖將其「一中政策」拉回到美方所謂「護欄」之內。

洪秀柱也對當下國際及台海局勢充滿緊張與不安表達擔憂，不過她認為，兩位領導人長達三小時的會晤，對穩定區域局勢有相當大的助益，也讓雙方關係自「裴洛西竄訪台灣」之後取得一定進展。

（編者注2：拜登在會晤中重申，美國尊重中國的體制，不尋求改變中國體制，不尋求「新冷戰」，不尋求通過強化盟友關係反對中國，不支持「台灣獨立」，也不支持「兩個中國」「一中一台」，無意同中國發生衝突。美方也無意尋求同中國「脫鉤」，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。）

中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員、兩岸關係研究中心主任王英津認為，從公開報導中可看出，台灣問題仍是中美元首會晤的重中之重，這反映出中美雙方都認識到近期台海局勢的複雜嚴峻，且都展現出管控分歧、避免軍事衝突的立場和態度。他判斷，在未來一段時間內，台海局勢或會稍有緩和，「這對於維護台海和平穩定具有積極意義。」但他也提醒，中美之間存在結構性矛盾，短期內很難解決，我們仍需做好長期鬥爭的各項準備。

「希望台海和平穩定是中美兩個大國在這一問題上的最大公約數，也最符合中美兩國利益。」北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣表示，若美方能積極管控對台政策，排除其國內各種勢力對台灣問題的干擾，台海和平穩定就未來可期，「希望美國政府言而有信。」

●「台獨」=戰爭，也是台海和平穩定最大威脅

軍事學者、知名評論員宋忠平表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，但美國持續干涉台灣問題、插手中國內政。美方要深刻認識到，中方在台灣問題上有毫無讓步餘地的底線，中美關係重回良性發展軌道，美方就必須妥善處理台灣問題，管控好危機，勿向島內「台獨」分裂勢力釋放任何錯誤信號，造成台海和平穩定的不確定性。

我們也注意到，不論是中方官方報導，亦或是白宮新聞公報，拜登皆在中美元首會晤中，向中方重申「不支持『台獨』」的立場。南京大學台灣研究所所長劉相平指出，「台獨」必然引發戰爭，是台海和平穩定最大、也是最現實的威脅。美方應放棄一味地漠視「台獨」危害，反而將台海緊張局勢歸咎於解放軍震懾「台獨」的正常軍事活動，這樣本末倒置的立場，打消島內「台獨」分裂勢力「倚美謀獨」的幻想，與中方一道維護台海和平穩定。

2005年3月14日，第十屆全國人民代表大會第三次會議通過《反分裂國家法》。圖為《反分裂國家法》實施15週年座談會。（中國台灣網 尹賽楠 攝）

●必要時依《反分裂國家法》完成祖國完全統一

此外，中國國務委員兼外長王毅在中美元首會晤後向媒體介紹情況並答問時表示，習主席指出，中方將堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。但如果出現《反分裂國家法》規定的三種嚴重情況，中方必將依法行事。

中方罕見在會晤中具體提到《反分裂國家法》，是否是明確向美方清晰地劃出「台灣問題出現非和平解決方式的紅線」？

「的確如此。」宋忠平對中國台灣網表示，《反分裂國家法》中包括三種嚴重情況就是中方的紅線和底線。「我們之前並未講的如此清晰，現在提出來，就是把《反分裂國家法》擺到一個高度，強調依法治國，必要時依法完成祖國完全統一。」同時也暗示美方，別在台灣問題上再玩火。

「『依法治理台灣』將是未來我們處理涉台事務非常重要的著力點。」廈門大學兩岸關係和平發展協創中心主任劉國深認為，《反分裂國家法》是中國政府用法律手段解決台灣問題的法律依據之一，也因此要向美方和島內各界講清楚，如民進黨當局搞法理「台獨」或出現《反分裂國家法》中提到的重大事變等，中國政府必然會依法採取行動，維護國家主權和領土完整。

王英津也認為，民進黨當局勾連外部勢力的謀「獨」挑釁，是導致台海局勢緊張動盪的根源，而「台獨」已成為破壞台海和平穩定的「不定時炸彈」，隨時可能被「引爆」。提出《反分裂國家法》既是在明確向美方清晰地劃出「台灣問題出現非和平解決方式的紅線」，也是向島內「台獨」分裂勢力發出嚴厲警告。

（記者李柏濤、張玲、李寧、尹賽楠）

（本文來源中國台灣網，授權中時新聞網刊登）

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