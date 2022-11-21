不允許堂食後，學生食堂撤走桌椅成為溜冰場。（作者提供）

封校，是從10月24日開始的。

最開始的通知是3天，後面不斷延長。這一個月來，疫情好像成為了我生活的主旋律。做什麼，都要先考慮疫情；做什麼，都好像被疫情影響：

課程安排與核酸時間難以錯開，糾結什麼時候抽空去做核酸；進入寢室、超市、圖書館先亮出綠碼；就連在食堂吃個飯都要……

不過我們學校相比其他地方已經好很多了。我們依舊可以在學校內自由進出，上課可以去教學樓，不用待在寢室上網課；食堂可以自由進出點餐，不用呆坐在寢室等盒飯。

而且目前食堂的桌椅已經「解封」了（恢復堂食）。不過學校解封依舊遙遙無期……就連快遞點也被封住了。

當然，不止是學校內的，整個武漢市的快遞點都被封住了。

老媽好著急：「我買的贛南臍橙會不會在快遞點壞掉？」「還有買的螃蟹，要是放三天螃蟹死掉了怎麼辦？能找商家賠嗎？」這倒是個問題。

生鮮類的物品保質期本來就短，不少商家好好地把螃蟹發出，結果最後到達買家手裡的，是死了一兩天的螃蟹。買家的利益受損了：死的咋吃啊？能不能找商家索賠？

商家也絕望了：專門挑的活蹦亂跳到處爬的，還額外塞好幾個冰袋、泡沫紙，要我賠我真虧大了！

難道找物流？但物流也只是按政策封控管理而已。

這損失，總不能讓新冠病毒來承擔吧。

快遞點封控，小哥只好把快遞擺在門口待取。（作者提供）

01

今天，關於疫情防控的「二十條」也發佈十天了。

印象最深的兩條，一個是第四條的取消「中風險區」，只保留「高」「低」兩種，而且高風險區只能以單元、樓棟劃定：這不就是「解封」的號角嗎！

另一條則是入境「7+3」改成「5+3」且不再重複隔離：對入境人員，將「7天集中隔離+3天居家健康監測」調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出。入境人員在第一入境點完成隔離後，目的地不得重複隔離。集中隔離醫學觀察的第1、2、3、5天各開展1次核酸檢測，居家隔離醫學觀察第1、3天各開展1次核酸檢測。

可能對於很多人來說出入境無所謂，但對我來說簡直是天大的喜訊：說不定我能回台灣了！

之前從台灣回大陸得隔離近一個月（上海隔一次、武漢隔一次），所以一直沒有動過回去的心思。

但現在，或許一個寒假之內，我就能完美回台灣後趕在開學前回到大陸！

「二十條」發佈以後，武漢也在積極響應。

雖然身在校內，但網路上可以看到商超逐漸開放、中小學開始復課，餐廳也開始堂食了。

不過武漢也不是完全放開，全員核酸還在繼續，每天爆出的疫情感染數量並不算小。

居家隔離人員增多，也給基層社區帶來了更多的管理壓力。老媽週末加班也已成家常便飯。

不同地區也根據二十條，針對核酸檢測、人員管控等防控重點領域，陸續出台了相關的調整政策。

不少地區將核酸陰性證明時效延長，從嚴格的24小時變為48小時、72小時；進入公共場所和乘坐公共交通工具不再查驗48小時陰性，而是要求掃「場所碼」……

當然，也有部分地區依舊保持靜默，比如已靜默百天的新疆。

02

「進一步優化疫情防控二十條措施」，這「優化」到底是縮緊還是放開？

我覺得肯定不是縮緊，但也不完全是放開。

疫區管理上，密接隔離時間縮短、取消「次密接」和「中風險區」、明確高風險區範圍、高風險區外溢人員改集中隔離為居家隔離。

甚至明確「不得擴大核酸檢測範圍，一般不按行政區域開展全員核酸檢測」，還提到不能「一刀切」、層層加碼。

不熔斷航班、縮短隔離時間，入境也放開了。

這麼些內容，在二十條裡已經占了一半，感覺大體方向確實是「有條件的放開」；其他的內容更多是確保被隔離者和重點人群的權益，也不是「縮緊」措施。

也確實，疫情這麼久以來，對經濟的影響實在非常之大。有人戲稱：「沒錢賺沒錢花，單要這條命能怎麼用？」

出台「二十條」，想必其意圖也是逐漸社會面放寬，讓經濟活動恢復正常狀態。

既然決定要逐漸「放開」，也要隨之做好相應的對策。

中國作為人口大國，醫療資源本就不足，社會面感染一旦增加，藥物、診療資源必然遭到擠兌。二十條也已經想到了，第11到13條都是醫療資源調度、協調和預防相關的措施。

第14條則是強調「重點人群摸排」。

重點人群是哪些？其實並不是超市、菜場、工地人員等「容易感染新冠的人群」，而是患有基礎疾病且對新冠抵抗力弱的老年人。

疫情真爆發了怎麼辦？第15、18、19條則做出了特殊要求和安排，減少恐慌。

以上這麼多條，總的來說就是要打一場硬仗了。

曾經「全員嚴防死守」不再，現在只有「重點人群嚴防死守」。

我們這樣的普通人，作為自身健康的第一責任人，應該自覺做好自身防護。

03

從2020年疫情開始時，網路上關於「清零」和「躺平」兩種聲音的爭吵就沒有停過。

近幾天來，石家莊的防控措施讓爭吵更上一層樓。

新冠病毒到底可防可控嗎？

沒有人會忘記那個不少人沒能挺過的、分外寒冷的2020年冬天。

在封城三個月、所有醫療資源向新冠患者傾斜的情況下，武漢最後還是有一千餘人離開。

但對比群體免疫、全面放開、2020年有18萬餘人因新冠而死的美國，中國的防疫的確挽救了無數人的生命。

那句「人民至上，生命至上」不假。

但新冠病毒本身也在不斷變異。

從去年秋天奧密克戎取代德爾塔以來，新冠確實展現出了斷崖下跌的病死率。

但致死率降低，帶來的是更強的傳播力。

奧密克戎傳播數R0為7-8，意思是在無防護無疫苗情況下，1個病人平均傳染7-8個人。

感染者從被感染到傳染人平均僅需2天時間，最短僅需24小時左右。

面對這樣「狡猾」的病毒，防疫難度自然是空前絕後的：這邊綠了那邊紅，那邊綠了周圍紅。

之前那種「不惜一切代價應對新冠」的措施，已經造成了大量的資源浪費，也並不能完全控制住疫情。

但也不能完全放開。「共存」是必然趨勢，但現在還不是時候。

而新的「二十條」是一條明路，在盡可能控制住疫情的同時減少疫情損失，也兼顧經濟社會發展，更加與時俱進、實事求是。

希望地方政府都能按著「二十條」，在保持基礎防控的同時，將政策重點調整到醫療資源的整合與調動上。

重點人群的摸排上，可以考慮增加對老年人的防疫宣傳。感覺目前不戴口罩的，中老年人居多。疫情還沒有完全控制的情況下，重點人群一定要減少外出，保護好自己。

不過，在我打下這些字的時候，新一輪疫情又出現了。還是祝大家身體健康、早日解封吧。

（AveryMorgan/現居武漢）

（本文來源：「一家兩岸」公眾號）