11月20日美日媒體競相披露，美海軍為不想另起事端，且破壞美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平11月14日在印尼峇里島舉行二十國集團（G20）高峰會前夕之會談。竟有違以往美國軍艦通過台灣海峽，敲鑼打鼓、高調渲染「航行自由」行徑，太平洋艦隊19日稱：本月5日美國伯克級驅逐艦「班福特號」悄悄通過台灣海峽，未對外公布。

對，沒有聽錯，美軍直到19日才公布兩周前「班福特號」悄悄通過台灣海峽！時至今日，俟美日亞太重要元首，相繼順利與習近平進行看似和緩的會談後，不能認聳的美國太平洋艦隊司令帕帕洛（Sam Paparo）18日在一場活動當中表示，「我們沒有緩和我們通過台灣海峽的行動」，顯現透露出端倪。隔（19）日美國太平洋艦隊一名發言人看似按耐不住，向國際媒體公布上述美海軍近期台海活動。此舉似乎也難掩美軍在亞太地區遭共軍武力壓制的現實。

全球關注焦點先後在二十國集團（G20）高峰會、亞太經合組織（APEC）第二十九次領導人非正式會議，東盟峰會19日在柬埔寨閉幕，緊接第九屆東盟防長擴大會於20日至24日繼續在柬埔寨召開。據信，屆時中國大陸國防部長魏鳳和上將與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）再度短兵相接。

首先，中共對台武嚇，取決於國外官方與退休高層，及後者在國際地位的影響力、外國軍事力量（如航母）等，支持對我政府挑戰大陸「一中原則」、「一中一台」、「兩國論」等紅線。

由於，大陸不滿美國眾議院議長裴洛西8月初觸及大陸「一個中國」政策與中美三公報，不顧其外交部與解放軍等嚴重警告抵台訪問後果，導致接連4天共軍環台軍演，引發台灣民眾質疑執政黨配合美國「抗中」政策，在敏感時刻配合裴洛西民主黨的選情來台訪問。使得台灣未蒙其利、先受其害。

起初美國自認海軍航母等兵力相繼抵近台灣附近海域，解放軍將有所退讓。隨著共軍環台軍演的擴大，及共軍海空兵力跨越台海中線、海軍艦船在台灣周邊海域常態巡弋迄今，加上大陸8月5日立即宣布取消與美國國防部的工作會談等8項合作，美國國防部長奧斯汀等高層官員在共軍環台軍演期間致電給共軍高層，皆無人回應。此舉迫使美方擔心後續兩岸或中美因軍事衝突所引發的誤會可能擦槍走火情況，使美軍陷入東北亞朝鮮半島核武情勢高漲之下，美兵力無法同時支援二個戰場。

其次，美海軍有意配合中美元首政治會談，隱匿台海軍事行動，除有意降低雙方軍事較勁促成前者成行。然美國國防部長奧斯汀於第九屆東盟防長擴大會前一（19）日，在加拿大出席哈利法克斯國際安全論壇（HFX）向國際渲染，「中國與俄羅斯正尋求一個可以用武力解決糾紛的世界，美國將繼續捍衛人道原則與國際法」。並強調，「北京的軍機幾乎每天都飛近台灣，且對美國和盟友的飛機進行攔截」。相信，前者聽在大陸軍方高層耳中，怎能寄望中美軍方高層在東盟防長會議上，有良好的互動與開放的管道，恢復雙邊軍事交流呢？亞太區域安全又怎能朝向和平穩定？

最後，美國期中選舉結果逐漸明朗，美國總統拜登11月16日已向眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）致上賀電，且這位一向支持台灣的議員有望成為新任眾議院議長，基於之前美國眾議院議長裴洛西抵台訪問前例，這位「準」眾議院議長，勢必將再度點燃台海軍事火藥庫，對此我方相關單位應提早研擬應變計劃，並演練相關作為以為因應。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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