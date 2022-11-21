衛福部長薛瑞元說，陳時中的仇恨值高，是因為擋了很多「疫苗掮客」的財路，但外界所認知到陳時中擋疫苗的，是2020年阻擋東洋藥品代理3000萬劑BNT疫苗。薛瑞元難道是指，東洋的董事長林全是掮客？

對於外界質疑疫苗掮客身分，衛福部長薛瑞元今（19）表示，就算知道也不能講，因為最後沒有談成。（資料照／王家瑜攝）

2020年，東洋已經跟上海復星談好，要代理台灣市場的BNT疫苗，額度是3000萬劑。有了這3000萬劑疫苗，台灣2021年就不會疫苗短缺，就不會有疫情破口、三級警戒，也就不會有產業蕭條，800位染疫者死亡。

這才是陳時中「仇恨值」的根本原因，請問這些被陳時中傷害的死者家屬、倒閉的老闆、失業的勞工，他們不該仇恨陳時中嗎？最可惡的是，台灣不是沒有錢買疫苗，而是陳時中（以及後面的民進黨）為了護航高端，不希望台灣進口太多的疫苗，這才是最最最最最令人髮指的原因。

薛瑞元要幫陳時中辯解，很好，那就出來清楚交代，2020年到底是為什麼，要推掉三．千．萬．劑BNT疫苗，不敢出來解釋，那就省點力氣吧。

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