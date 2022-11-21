衛福部長薛瑞元指涉藍營有疫苗掮客，反遭批「不將掮客是誰說出，就是在說謊」。薛回應，聽到問題時先是大笑5聲，隨後便批藍營「太幼稚了，我不想回答」。薛部長擁有醫師、律師雙重專業，難免桀驁不馴，但是疫苗掮客賺國難財，可不是當年交通部長簡又新因18標「有立委關說」辭職下台了事，唬弄老百姓就跟你沒完沒了。

18標，指的是中山高速公路汐止五股段高架橋拓寬工程第18標案，1992年時任交通部長簡又新指「18標工程，不是件官員圖利的弊案，而是一件立委關說案」引發朝野立委人人自危，不自清就好像自己就是那群關說18標的立委。簡又新說也不是、不說也不是，進退兩難的窘境，最後黯然轉任駐英國代表。

薛瑞元部長力挺陳時中，但恐怕又誤判「疫苗掮客」的風暴，選舉投票剩下一周，哪壺不熱提哪壺，民進黨執政的疫苗採購政策本就是風風雨雨、說不清楚，2020年最早爆出前行政院長、東洋藥品董事長林全遞案採購3000萬劑BNT疫苗，最後關頭半路殺出程咬金而破局。程咬金是誰？難道是在野黨立委有能力撼動執政黨決策？不會笑死人吧！

反倒是後來傳出「有人」透過香港雅各臣引進疫苗採購，行政院長蘇貞昌嫡系子弟兵、立委吳秉叡自清：「誰敢影射我，一定告到底」。連民進黨有這麼硬的背景當靠山的立委也不敢扯上疫苗掮客，薛瑞元敢笑、敢講誰？恐怕高估自己這個衛福部長的官位了。

誰幼稚，還很難說，當年簡又新是航太專家、又是總統李登輝愛將，可是政壇當紅炸子雞。薛瑞元也無須強調大笑幾聲，真有本事就說清楚、講明白，林全、吳秉叡是不是疫苗掮客？如果連這些登上新聞版面的都講得吞吞吐吐、遮遮掩掩，自我感覺良好的豬隊友何不把疫苗掮客名單統統攤出來，否則搬石頭砸自己腳，真會讓選民笑死！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※