美國亞利桑那州5奈米廠12月6日將舉行上機典禮，而台積電創辦人張忠謀今天也證實了，目前最先進的3奈米製程，將作為亞利桑那州廠的第二階段計畫，待5奈米廠設立後，也將在同地點設3奈米廠。

反正目前台積電在美國的威逼利誘下，像螞蟻搬家的將家產一點點往美國送，｢護國神山｣現在還剩下多高？有沒有人去量一下？

而且根據《商業周刊》報導，在本月初一群台積電員工攜家帶眷，上演舉家大搬遷飛往美國鳳凰城，這是台積電第一班把將近300名員工送往美國的包機，而且在未來幾個月還有6架包機，將總計超過千名的工程師與其家人陸續送至美國。

感覺有點像當年美國修築鐵路、挖掘金礦，招募大量華工的景象，不同的是，現在的華工不像當年華工那樣窮困潦倒，美國為達目的，可能早就鋪陳好了｢身分證｣、｢工作證｣、｢綠卡｣等著這批嬌客。

等著｢護國神山｣被挖空了，再也擋不住颱風、再也擋不住飛彈，請問台灣還有什麼？沒有了台積電，美國還要保護妳台灣什麼？台灣甚至比阿富汗、烏克蘭還不如，解放軍來了，夾著尾巴就跑了。

原來、原來美國軍機載來一批批嬌客，都是為了台積電而來，潮水退了，全露了底。

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