民進黨與曹興誠們高喊「謀和不可能」、「兩岸必將一戰」，拜登卻藉G20峰會與習近平舉行場邊會晤，老美與中共的「謀和」，打了曹興誠一巴掌。

曹興誠本人在台灣社會並沒有代表性，只是扮演一個民進黨需要的角色，而被親綠營媒體放大；但日前曹興誠不經意流露出的「漢人沙文主義」心態，的確值得台灣原住民以外的族群自省。

曹興誠說「過去較沒有主張抗中保台的原住民族候選人」，「中國政府喜歡說從自古以來台灣就是中國的一部份，但是原住民族的祖先從4,000年前就住在台灣，台灣怎麼會變成中國的領土呢」，來要求原住民應該要服膺自己的主張，否則就是不愛台灣。

曹興誠沒有發現自己的矛盾：既然原住民族在4000年前就住在台灣，為什麼今日台灣的精華土地卻不為原住民族所有，是那些乞丐趕了廟公？以原住民為原點，明鄭、清朝、國民黨、民進黨，都是「中國來的漢人」，跟中國共產黨並沒有族群上的差別。出生在北京的曹興誠是以什麼理由，要求原住民族為了這一群從中國來的漢人，去對抗另一群還在中國的漢人？

真正區別兩岸的，並不是「台灣vs.中國」，而是「民主vs.專制」；唯有中華民國對原住民族更好、更平等，才有資格期待原住民族的認同與效忠。而像曹興誠這樣的漢人沙文主義，自以為能夠站在道德制高點，評斷原住民族的是非對錯，其實是台灣族群分裂的根本原因。

曹興誠不足論，真正重要的是執政的「民主進步黨」，是否想要塑造民主的典範，還是要讓台灣人對民主失去驕傲，讓大陸人對民主不抱期待，而讓香港的民主孤立無援。

馬英九是一位帶有「原罪感」的總統，他上任後代表漢人向原住民族道歉，代表國民黨向威權時期受害者道歉，這樣對太多人有愧疚感的老闆，讓馬團隊動輒得咎、如履薄冰。但馬政府的「打不還手、罵不還口」恰好跟現在的民進黨，形成鮮明的對比。

馬英九執政大家罵，讓台灣人感受到自己是「政府的主人」；而民進黨做不好罵大家，反而讓台灣人產生一個類似的疑問：為什麼要為了一個綠色的共產黨，而去對抗另一個紅色的共產黨？

站在習近平的角度思考，很容易可以發現，最棘手的台灣領導人是像馬英九這樣，言行舉止必稱「一個中國」，抓不到打壓的把柄；卻又時時在擴大台灣的國際空間，鞏固兩岸分治分立的現狀。中共想要侵略馬英九領導下的台灣，做不到師出有名，連大陸人民都不會認同。

反過來，中共最喜歡什麼樣的台灣領導人？第一志願是接受「一國兩制」的，其次就是像民進黨這樣明著台獨，喊打喊殺的。中共喜歡民進黨，因為可以跟台灣「硬碰硬」，這是對北京比較有利的戰場。

拜登說「不認為習近平想要立即攻打台灣」，言下之意是「不立即」的攻打可能性是存在的，「戰爭」對台灣的風險已經無法漠視，但這個風險絕對有可能避免。

既要避免戰爭，又要確保台灣民主自由的策略很簡單，就是回到馬政府時代，那個讓北京最無可奈何的路線上：用大陸的面子，換台灣的裡子；除非，台灣人民想要為「一個中國」四字，去過現在烏克蘭的生活。（作者為政治幕僚）

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