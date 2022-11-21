選舉倒數之際，可以看見蔡英文拚選舉有輸不得壓力，心中只有選票沒有人民。當團團病逝成全民關注話題，相對於蔡英文來說卻是高度敏感政治話題，畢竟才剛對綠營支持者高喊「抗中保台」，卻無法第一時間面對「團團」帶來的全民期待。

大陸2008年贈送大貓熊團團和圓圓給台灣，這14年來可以說見證兩岸關係變化的冷與暖。如今團團病逝走了，馬英九辦公室指出，大貓熊團團、圓圓是2005年時任國民黨主席連戰訪陸後，陸方同意贈送台灣，並於2008年12月抵台；團團、圓圓象徵兩岸大交流時代，兩岸人民情感的真摯交流互動。

反觀兩岸關係在蔡英文執政下陷入冰點膠著，也讓很多人擔憂兩岸未來該何去何從？大陸國台辦發言人馬曉光曾向蔡政府喊話，「兩岸未來何去何從，只在民進黨當局一念之間。」蔡英文若一直執迷喚不醒，恐為人民帶來痛苦。

當年大貓熊「團團」與「圓圓」來台的過程一波三折。主要原因是綠營政治意識形態作祟，糾結由1.3億名大陸觀眾透過簡訊和電話參與「大陸同胞向台灣同胞贈送大貓熊」投票活動，最終選出「團團」與「圓圓」，名字太「統戰」，也就是藉著贈送貓熊「吃台灣的豆腐」，因而從中不斷作梗阻礙。

直到政黨輪替後馬英九時期終於看見「和平交流」曙光！如今團團走了大量民眾紛紛留言悼念，感謝團團陪伴帶給大家美好的回憶。事實證明台灣民眾喜愛大熊貓的心超越政治藩籬，儘管大熊貓「團團」不敵病魔，但可愛模樣永植台灣人心中。

蔡英文應該聽聽人民心聲，不該為了政治私利搞到遍地烽火。畢竟民眾對於虛偽泛政治化越來越反感沒耐性。畢竟「仇恨」政治操作，卻無法有效解決民生經濟問題的延燒。這十多年下來，動物明星非大貓熊莫屬，大貓熊每年為台北市立動物園帶來平均307萬人次觀光人潮。

更重要意涵上，在「團團、圓圓」以及「圓仔、圓寶」1家4口深受大家喜愛，也引發台灣民眾因喜愛貓熊而認識到拯救瀕危台灣黑熊的努力，帶動環境保護教育意識與經濟效益。為保護瀕臨絕種動物，政府必須保護森林與維護氣候，如果不保護，不相信還可保護其他東西。

民眾對於團團病逝，早就不是停留在綠營口中的統戰工具。在政客心中，只見利益和顏色，永遠都感受不到人民厭惡卑劣政治的情緒。可以看見團團逝世讓蔡英文焦慮全曝光，最主要來自於「抗中保台」意識形態賣不動，幾年下來政治惡鬥引爆人民仇恨，已經造成民不聊生的窘況。綠營對無辜的「團團」如此冷漠無情，良心何在？（作者為台北大學公共行政暨政策博士）

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