第22屆國際足總世界杯11月20日開始在卡達舉行，12月18日結束。國際足總估計這4年1次的盛會將吸引50億觀眾觀賞。除門票之外，周邊商品的產值更高達3000億美元。卡達是成功申辦世界盃的第三個亞洲國家，其他2個是日本及韓國。對台灣來說卡達是遙遠、陌生但重要的國度。

2010年卡達申辦世界杯足球賽成功真不是一件容易的事，部分原因是它在2006年成功舉辦了亞洲運動會。卡達是一個半島小國，絕大部分的領土被波斯灣包圍，只有南疆與沙烏地阿拉伯有87公里接壤。土地面積只有11586平方公里，不到台灣的1/3。293萬人口當中，所謂的卡達原住民不到35萬，其餘200多萬都是外來人口。國內阿拉伯人只占40%，來自南亞印度、孟加拉、巴基斯坦的人高達36%。外來人口多，自然人種很複雜，語言多元，宗教信仰也不一，且人口失衡，男女比例是3：1。不過，在宗教及政治上，自19世紀以來都是由阿爾薩尼（Al Thani) 家族統治，實行酋長國下的絕對君主制。

卡達的優勢在於多金。它有豐富的石油蘊藏，高達252億桶，居世界第13位。它還擁有全世界第三多的天然氣儲量，達8億7千萬立方公尺。台灣購買的天然氣24.5%來自卡達。

卡達國力雄厚，近年來在國際傳播、體育、外交等方面都有重大的影響。以國際傳播媒體而言，在阿拉伯世界最有影響力的是半島電視台，它在1996年開播，出資的就是卡達王室。電視台就設在卡達的首都杜哈。也許是樹大招風，2017年6月沙烏地阿拉伯等5國突然向卡達發出斷交通知，理由是卡達資助一些伊斯蘭激進組織如穆斯林兄弟會等，並藉口半島電視台「煽動恐怖主義」，直到2021年1月才解除外交危機。不過，3年多的封鎖對卡達的經濟及海灣一致的理念都付出極大的代價。

卡達也是中東國家中最早與以色列建立貿易及外交關係，它既幫助過以色列，也同時支持以色列的敵人加薩地區的哈馬斯政權。雙方雖已斷交，但最近經密集協調後，以色列人，乃至約旦河西岸的巴勒斯坦人及加薩人民，竟得以在世界盃期間搭乘塞浦路斯航空由特拉維夫直飛杜哈。這是有史以來第一次重大突破。世界杯促成了世仇之間的善意與合作，也正符合世界杯足球賽的宗旨。

值得一提的是包括德國、西班牙、阿根廷等9國球隊的球衣是由台灣廠商製造。這些球衣不但材質環保、款式新穎、能夠吸濕排汗、還能夠承受運動中高度劇烈的碰撞。此外，台灣高品質的鞋材也受到廣泛的採用。這算是台灣在世界杯的另類或隱形參與吧！（作者為前駐以色列特任大使）

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