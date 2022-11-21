美國前總統川普似乎迫不得已，選擇了一個不太理想的時機，在15日宣布競選下一任總統。場面隆重一如既往，可一方面隱約透露出人在江湖的無奈，另一方面博得人們對後勢繼續保持關注。

為什麼說時機不太理想？那是因為美國的期中選舉，共和黨在眾議院只取得些微多數，而在參議院落敗。此時此刻美國多認為川普已經分別在2018、2020和2022三度率領共和黨失利。他的實力是3成5的鐵粉，軟肋則是中間選民的反感。更犀利地估算，在總統大選川普應有能力確保選舉人210票，但270票方能當選，換言之，你儘管捲土重來，可那60票只要有一張遠在天邊，贏面不具，勢所必敗。

並且，佛羅里達州州長德桑提斯政績斐然，功高震主，共和黨展望未來，正待擁立。德桑提斯高票連任，共和黨保守派機構「成長行動俱樂部」立刻委託進行黨內民意調查，發現情勢丕變，德桑提斯在愛荷華州如今領先川普11%，在新罕普夏州領先15%。回顧今年8月，在愛荷華州德桑提斯還大幅落後川普15%，在新罕普夏州雙方平手。這兩個州在一年後將會首先進行黨內初選，而目前選情已經翻轉，大比數不利於川普。

另外，8月分在佛羅里達州德桑提斯領先川普7%，現在擴大為26%；在喬治亞州，8月分領先川普6%，目前擴大為20%。而這兩個州，也都是大選必爭之地。

總之，川普在4個州聲勢大跌，兩位數落後於主要對手，民調結果在川普正式宣布競選的前一天公開發布，對他極為不利。川普必須覺悟，縱使有一千個理由，不時抱怨過去和攻擊同志將不幸導致他只能固守，不得進取。相信這或許是川普的競選演說刷新觀感，語調轉為議題導向、理性前瞻的背景因素。可為時嫌晚，黑石集團執行長蘇世民(Stephen Schwarzman) 等多位黨內捐款金主在第二天立刻表示期待新秀參加2024年大選，重要的參考依據應該是包括了這份民調。

至於為什麼說川普迫不得已？主要因素是前狼後虎。川普的處境不利，黨內競爭頗不樂觀，他必須先發制人，嚇阻對手，而一支追兵卻來自聯邦司法部。川普儘早宣布參選，有著憑藉候選人身分阻卻司法部擴大刑事調查的用意，不足與外人道。筆者一直在關注司法部將如何回應，果然事態發展間不容髮，15日川普宣布參選，16日共和黨正式確認拿下眾議院多數，17日眾議院共和黨高調宣布調查拜登總統家族在副總統任內涉嫌多國貪腐，而18日司法部便指派特別檢察官調查川普不法持有保密資料和涉入1月6日攻擊國會的嫌疑。

期中選舉之後不到2個星期，4件政壇大事，環環相扣，都在預判之中。美國政壇愈來愈江湖，又見2年會盟之約，內鬥陣勢再度擺開。武林險惡，損兵折將，難怪女兒伊凡卡潔身自好，「蝴蝶」高飛。可妻子梅蘭妮雅忠誠護持，「劍」氣逼人。

川普是否成為悲劇英雄，「流星」畫過天際？誰也不能斷言，但是，千萬不要低估在美國這個社會，政治人物處在下風（underdog），反撲力量可觀，2020年的拜登就是一個最好的例子。

（作者為美國律師、法學博士）