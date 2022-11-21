選戰倒數，衛福部長薛瑞元拋出陳時中因為防疫擋住疫苗掮客財路，才會被操作仇恨值，卻把工商、宗教團體拖下水，讓陳時中急滅火改稱不是指商業界想欺騙政府。兩人為防疫失敗連唱雙簧，陳時中嘴上雖說沒有所謂豬隊友，也只把薛當部屬看待，薛瑞元想抱綠營大腿，卻比豬隊友還豬。

過去薛瑞元給人的印象是溫良恭儉讓的老官僚，當上衛福部長後卻「驚」句連連，也讓民進黨台北市長候選人陳時中選情陷入驚濤駭浪。這回為替陳時中擋子彈卻引爆炸彈，拋出疫苗掮客的敏感話題，外界立刻聯想到當初疫苗採購掮客可是「綠影幢幢」，薛要替陳搬石築牆卻砸到執政黨自家人的腳，倘若戰火持續擴大，恐成為綠營頭號戰犯。

果真，外界要求他說清楚講明白，直接公布名單，薛瑞元乾脆耍賴，還批藍營「嘿嘿嘿，太幼稚了，不想回答」，強調現階段仍然沒有要公布掮客名單，甚至稱自己是為了政策辯護、「有謊言必須揭發」。

薛瑞元說得冠冕堂皇，忘了自己身為公務員不揭發掮客之事就是失職包庇，更荒謬的是在被立委問到是否有立委當掮客時，他卻說，當時的合約不是他在談，沒有接觸到相關業務，還要再詳細了解後才能報告。那麼薛瑞元鬼扯一堆疫苗採購之事，還宣揚陳時中擋人財路的英勇事蹟，到頭來竟是局外人，難怪陳時中要出面替他擦屁股，還惹了一身腥。

周六就是投票日，各政黨全力輔選，但若像薛瑞元之流亂闢戰場，抑或是「本土派高票當選展現保衛台灣」等撕裂內部族群的言論出籠，相信連綠營候選人都不敢苟同，更遑論有智慧的選民了。