就在「拜習會」剛結束後，蔡政府的陸委會就忙不迭地開嗆，並再度提出排除了中華民國憲法的「四個堅持」，且稱之為「底限」。真是不知道陸委會看清楚拜登與習近平的對話內容了沒？

如果北京沒有騙人，拜登在與習近平會晤時所承諾的「四不一無意」時，還清楚表明了「不支持兩個中國、不支持一中一台」。在這個情境下，陸委會卻還強要頂著鋼盔鬥嘴，強調一個明明是違反中華民國憲法、且名列拜登「不支持兩個中國」條件下的「中華民國台灣」，真不知道蔡政府是想幹嘛？

拜習對話遠超過雙方原先預計的時間，按當時在場的大陸外長王毅說法，是為雙方關係未來的發展「明確了一個方向」、「啟動了一個進程」、並且還「確定了一個框架」，而這個框架中要處理的議題共有五大區塊，其中包括了台灣問題。

類似的說法也出現在拜習會後的拜登記者會。拜登說；「我們都同意我們要就某些議題設立某些特定的情境，做仔細的處理」，「並且同意我們適當相關的閣員坐下來，就我們所有關切……提出的議題細細討論，我們提出了很多的議題」。說法雖然略有不同，但大意不差。

北京是傾向要一個全面性的框架來處理雙方包山包海的問題；而美方則是傾向用堆積木的方式，一個一個處理；但這種未來往架構方向發展的趨勢看來已不可免，而一旦這樣的結構逐漸成型，必將是對蔡政府生存空間的最大擠壓；如果說再回頭出現當年小布希時代北京與華府「共管」台灣的結構，這種結果可能都還是輕的。原因很簡單，因北京已未必願意止於「共管」；而美國已不再是陳水扁時代的美國，中共也不再是當年的中共。平心而論，這次拜習會無論談出了什麼結果，都不會令人意外。

蔡政府打著維持現狀的幌子，偷偷摸摸走分離主義路線，天天搞抗中保台，老是在賣芒果乾，將給台灣的未來帶來無可挽回的禍害。

真是太陽底下沒有新鮮事。當年李登輝從被美國推崇的台灣民主締造者，到1996年後因違反美國利益而被美方斥責為「向台獨蠕動」；陳水扁從上台時得美國歡心，到911事件後提出「一邊一國」與美國利益衝撞，而被美方斥作「麻煩製造者」；蔡英文任期開始時，亦因在美國利益與中共衝突時選邊而得美方歡心，但現在美方顯然有與中共重新盤點並逐步修復雙方關係之意，陸委會這時還強做出頭怪鳥，是不知道當年歷史？或是蔡政府上下都認為自己與李、扁朝是不一樣的，不會那麼倒楣？

明年初美國國務卿布林肯赴北京進行拜習會的後續工作時，台海的未來大致就可見分曉了。

（作者為資深媒體人）