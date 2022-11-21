曾經，台灣擁有傲人的專業操守與防疫佳績。當年B型肝炎造成大量慢性肝病與肝癌，被稱為國病，於民國70年引進國際B肝疫苗，進行新生兒臨床試驗，在證實保護力達約9成以上後，進行技轉、自製，於民國73年實施全球第一個新生兒B型肝炎疫苗接種計畫，在全民健保開辦前就已有效降低兒童肝癌，成果登上醫學類排名第1的《新英格蘭醫學期刊》，台灣也成為全人類預防B肝的燈塔，獲全球仿效、推廣。

一直以來，台灣衛生界把救人與科學擺第一，遵循國際藥政審理規則，沒有人敢投機取巧搞免疫橋接、沒有省略第三期臨床試驗，更沒有高喊民族主義、排斥國際疫苗。在按部就班之下，台灣也發展了獲有美國與歐盟認證的本土疫苗廠商，不僅成功開發H1N1疫苗，更曾加入國際疫苗捐贈行列，沒有捐不出去的道理。

救人是醫界無可侵犯的神聖貞操，科學則是確保療效的救命工具。歷任衛生首長概皆堅守此核心價值，多為德高望重之輩，且有自身專業，合則來、不合則去，無須曲膝上意，更不必降格成跳梁小丑。在人命關天的時代，如果褻瀆踩踏科學、玩弄蒼生於股掌，早就被移送法辦了！

然而，今日的台灣家園，卻已面目全非。

2021年國人在不到1%的疫苗接種率下，赤手空拳遭受「3+11」破口的槍林彈雨，創下5.2%的超高致死率，為全球（包括非洲）同期致死率之3倍。打疫苗能減少死亡，政府卻沒有積極採購推廣，死亡率當然比別人高。

政府聲稱有採購疫苗，卻遲遲不見到貨。AZ與莫德納明明是英美疫苗，政府卻說被老共打壓；明明美國、日本有過剩疫苗可捐，政府卻說缺貨買不到。當慈善團體洽捐國際疫苗，政府不但不予協助，反祭出8大條件卡關；等到蔡英文總統接見民間後，一拍板又突然可以放行。難不成官員所謂的掮客，竟是暗指蔡總統嗎？

官員稱卡疫苗是擋到掮客財路，有人認為恐是捐疫苗擋到政客財路。如果官員有盡職買疫苗，又何須民間捐贈？更豈有總統一點頭就可以、不點頭就不可以之理？新部長又說民間是「捐錢就好」，但政府自己不也有錢？有錢就好又為何不買？或者是，買什麼只准由政府決定，政府就是只買沒有國際認證的疫苗，不准進別的；只要別的，就一律都是有見鬼的掮客呢？善良的人不是笨。慈濟、佛光山，為蒼生奔走焦急，但心是雪亮的，政府何苦一再藐視好人的智商、測試人民的忍耐極限？

欺民可惡，虐民更是可恨。有什麼政府敢在疫苗嚴重不足下，還規定某些工作必須打過疫苗，否則要自費檢驗，形同逼迫人民選打當時唯一可選的「民主疫苗」？別人當白老鼠有錢領，這些社會底層的苦命人卻免費當政策下的白老鼠，等到國際開放要去日本，又被要求自費PCR，不然就要再多打幾劑當生化人，政府還聲稱這可是你們自願選的！資料還被拿去計算疫苗保護力，把超過1年仍拿不出三期試驗報告的疫苗合法化，這也算自願嗎？一再相信政府，卻一再被出賣，怎不會怨恨，到底自己被當成什麼？

疫情在燒，卻騙人民Omicron很輕微，害台灣人只花半年就追上韓國1年的死亡。說重症要清零，但重症患者卻8成以上都死了！迄今每日新增死亡數都仍有超過6成不在先前已公布的個案中，自證事先根本看不出重症，所謂輕重症分流只是一場鬼話！一波Omicron就死這麼多人，還嫌比不上別人3年好幾波的死亡，不正證明前面兩年多台灣延續SARS的清零策略正確、有防疫紅利？為了送誰參選，要全民陪葬？刻骨之痛，以為帶帶風向，就可被遺忘？

正事不做，被立委監督還耍狠稱「可能搞不清楚他惹到什麼樣的人」，果然被老大稱讚為「金句指揮官」、交棒給他「很得意」。新部長敢嗆，新任指揮官則是以小三炫富、嘲笑新北市府不懂得跟醫院「搞好關係」而聞名，每天上電視念疫情給全國婦女聽，讓她們好好見識綠朝官員的能力。

酒池肉林裡左擁右抱的是權力、金錢、別人的老婆與謊言，擋的是人民的活路與生計。若沒有見不得人的髒汙，何需氣急狂吠？只有下架蛇鼠，台灣才能重見醫療衛生的清淨專業。

（作者為前國民健康署署長）