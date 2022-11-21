美國期中選舉民主黨小輸為贏，共和黨紅潮未現，期望東山再起的川普聲望嚴重受挫，但永不服輸的他，立即宣布投入2024總統大選，雖然氣勢已衰，但困獸猶鬥仍可能掀起風暴，衝擊美國政治、民主體制乃至外交政策，這是未來2年美中及國際社會不可忽視的變數。

麥卡錫訪台將是重大挑戰

大陸國家主席習近平在「亞太經濟合作會議」（APEC）非正式領袖會議告訴美國副總統賀錦麗，他與拜登總統在印尼的會晤富有「戰略性」和「建設性」，對於下階段中美關係具有重要指導意義，希望雙方進一步增加相互了解，減少誤解誤判，共同推動中美關係重回健康穩定的軌道。

拜習首度面對面對話，不但美中雙方都感滿意，國際社會也給予正面評價，但表面上回穩健康的中美關係並非從此步入坦途，2024年美國與台灣分別舉行總統大選，川普的「極端主義」、「孤立主義」、「反中仇中」將是美中戰略定力最大考驗。

美國民主、共和兩黨視中共為最大挑戰，早已形成共識，拜登政府不但延續川普對大陸3600億美元出口的高關稅制裁，更對中共的高科技轉移與投資，特別是對先進晶片與半導體製造設備祭出最嚴厲管制，華府鷹派氣勢已達最高點，因此，中國政策在這次期中選舉中並非重要議題。但如將目標鎖定在2024總統大選，中國問題仍將是外交政策焦點，共和黨不會放棄任何機會攻擊民主黨對中國過於軟弱，尋求連任的拜登將首當其衝。

共和黨領袖麥卡錫取代裴洛西出任眾院議長應已是定局，他長期以來抗中友台，主張加強台灣軍力；為整合各委員會對中國問題的關注及效率，他曾建議成立「特別委員會」；今年7月在裴洛西訪台前，麥卡錫表示，如當上議長也很樂意訪台，甚至抱怨裴洛西沒讓他參加；他也曾推文，「支持台灣符合美國最大利益」。另外，公開呼籲加強台灣防衛的麥考爾可望出任外交委員會主席，鼓吹強大印太防衛的羅傑斯將主持軍事委員會，都將對拜登的中國政策形成壓力。

幸好拜習會已為逼近「臨界點」的美中關係奠定底層基礎，避免戰略競爭失控導致衝突。雙方對台灣問題畫出清晰的紅線，國務卿布林肯明年初將訪問大陸，繼續雙方高層溝通，加強雙邊關係的管理。美中緊張關係逐漸緩和之際，共和黨要利用眾議院有限的多數強力挑戰民主黨的外交政策，並轉換為選舉優勢，操作的空間有限。

不過，麥卡錫訪台將是重大挑戰。裴洛西8月訪台導致台海危機一觸即發，美中關係螺旋下墜，麥卡錫會再度測試中國的紅線嗎？共和黨的立法派與鷹派在最敏感的中國問題上會做出調適？或選擇全面對抗？目前很難預言。

川普主義仍是美政壇亂流

川普第三度參選必然不計代價求勝，過程必然慘烈，他在美國內部製造了仇恨，美國迄今仍未走出去年元月的「國會之亂」創傷，對外的極端主義、孤立主義、對國際體系的敵意顛覆了傳統世界秩序。川普在宣布參選的演說中立即將COVID-19病毒稱為「中國病毒」，公然宣示以中國為敵將是選戰策略之一，不惜以美中敵意上升為賭注。

多位川普背書的候選人落敗，川普光環與風潮快速消退，美國公共廣播電台－公共電視公司（NPR-PBS）9月公布的民調中顯示，高達2/3的中間選民不希望他再戰；德州共和黨公布的最新民調，下屆總統大選，佛羅里達州州長德桑提斯支持度為43%，其次是川普的32%，尚未決定的前副總統彭斯則是5%。川普很可能無法得到共和黨提名，遑論重返白宮。但以川普不顧一切後果、不擇手段謀取勝利的人格特質，川普主義至少在未來一年多仍是美國政壇不能輕忽的亂流。

川普的極端反中立場曾令部分台灣政治人物趨之若鶩，在2020年美國總統大選期間，綠營押寶川普，不斷灌輸川普是美台關係良好關鍵，台灣民眾支持川普比例在亞太地區最高。民進黨昧於國際政治發展，經常誤判形勢，這次不要再重蹈覆轍了吧！