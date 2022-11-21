G20和APEC兩場國際峰會後，北京重返世界舞台中央，台灣應清醒認知，全球政治趨向競合並存，而非「抗中同盟」或「美中一戰」的冷戰迷思。自兩岸隔海分治，中華民國在台澎金馬發展茁壯，最寶貴的歷史經驗就是在國際政治夾縫中靈活應變，務實發展經濟。

靈活應變務實發展

台灣的生存之道與對外戰略看似有極大的歧異，其實不然。放眼政壇，無論任何人、任何政黨，都將捍衛自由民主、捍衛憲政體制、捍衛台海和平視為己任。所以，「保台」是「台灣共識」，不是民進黨的專利，也不是只有一條路徑、一種方式，更不能淪為情緒性的政治動員與排除異己的工具。

民進黨喊「抗中保台」，看似「抗中」為手段、「保台」為目的，其實「抗中」才是目的，企圖以此建立「綠色威權」，卻讓台灣陷入扈從美、日的陷阱。前者與自由民主精神相扞格，後者把台灣安危寄託在強權間的爭鬥與交易之上。這種「抗中」不僅難以保台，反而是在害台、亂台。我們有必要依據台灣發展的歷史脈絡、兩岸分歧的由來、國際政治的現實及台灣的普遍民意，對真正能長期有效「保台」的對外戰略、路線作完整的思考。

台灣長期陷在「親美」、「親日」或「親中」的爭辯中，有人偏向概念對立，認為「親美即反中」，或「親中即反美」，也有人走中道路線，提出「親美和中」或「親美友中」等論述。在檢討這些概念之前，我們首先要反思：何者為「親」？回歸本意，這裡的「親」應該很素樸，指搞好雙邊關係，維持良性溝通與合作，積累互信、深化相互的情感。至於對哪一方「更親」、「親」的程度多寡，都不影響台灣主體性的存在，「親」是手段而非目的。

按照上述脈絡，從歷史、文化淵源上，台灣「親中」理所當然。來自中國大陸的漢民族是台灣人的主體，中華文化是台灣社會主流價值與習俗；目前有效管轄台澎金馬的中華民國政府，是1912年在中國大陸建立的亞洲第一個民主共和國；憲政與司法運作以1949年前適用全中國的憲法與法律為架構。經過35年的兩岸交流，台灣外貿超過4成為兩岸貿易，百萬台灣人穿梭於兩岸，數十萬人在大陸經商定居，兩岸婚姻家庭愈來愈多，尤其是網路時代，兩岸民眾早就透過網路社群交流融合。

三者之間並不矛盾

「親中」是負責任的執政者須秉持的態度。兩岸政治分歧一時難解，可從深化兩岸民間交流合作開始，創造有利兩岸社會融合的環境。「親中」不意味要接受中共的統治，而是共同構築穩定、永續的兩岸和平關係。中美兩強都對體制有自信，中國規畫要在2035年實現軍隊現代化與共同富裕兩目標，美國總統拜登宣示要花10年時間和中國競爭，兩者都需要和平的環境，兩岸之間更不需要戰爭。那麼，就應該坐下來好好談。

親中、親美、親日是台灣生存發展三支柱，三者之間並不矛盾。國父孕育中華民國，採擷美國聯邦主義、西方分權制衡理念為立國基礎，五四運動更帶領中華民國走上親西方的現代化道路，此後無論大陸或台灣，都認同美式制度，與美國保持緊密關係，在美國接受教育的人才一直是台灣政經發展的棟樑。美國是台灣走向民主化的重要動力，台灣引以為傲的高科技產業鏈也是在美國技術扶持下逐漸茁壯。

台日經濟關係緊密，日本70年代經濟起飛後，東亞出現「雁形模式」跟隨日本成長，台灣成為領先群，80年代開始經濟飛躍成長；台日之間的友好真實而素樸，台灣社會經過兩蔣時代後，身為日本殖民地的心態早已消失，所謂「回歸日本」、「二戰被美軍侵略」等主張，只是極少人吸引眼球的口號，沒有什麼影響力。展望未來，台日經濟與社會關係會更緊密，「親日」不可或缺。

親中、親美、親日對於台灣而言，出於歷史現實、真實民意和未來的需要，絕非左右逢源的權衡之計。「三親保台」遠勝「抗中保台」，同時與大陸、美、日維持好關係，是台灣應有的智慧。

（系列完）