「大貓熊團團離世了，我不禁想起我人生第一次見到大貓熊的時刻。

2009年的木柵動物園擠滿了人只為了目睹一眼大貓熊的模樣。剛上小學的我穿越人海擠到在玻璃窗前，終於見到了它，我霸佔了窗前的一個小角落，因為我特別愛看團團在啃竹子還不時抽動的耳朵，我隔著窗想像自己摸了摸它，或許只是我的錯覺，但是它似乎朝著我招了招手。

大貓熊真的很寶貴，台灣很珍視這兩隻漂洋過海的的寶貝。直到我上了大學，去動物園也不會忘記去到同一個角落，蹲在那靜靜的看著它啃竹子時抽動的小耳朵。我當時還想不明白，為什麼看大貓熊還要規定時段，為什麼大貓熊在窗前的時間變少了。

是呀，我長大了，團團它們也老了，最後園方選擇用沒有痛苦的方式幫團團解脫，雖然它沒有辦法永遠的留在世間，但是它依然留在『我們』心中那片小小的落地窗前。」

——一個為愛奔赴的台灣人

●2005年 宣佈贈送台灣一對大大貓熊

兩岸交流熱潮中，大陸方面宣佈向台灣同胞贈送一對象徵和平團結友愛的大大貓熊。

經過在四川臥龍中國大大貓熊研究中心「選秀」，兩隻2004年出生的大大貓熊脫穎而出，隨後又經歷熱烈的征名環節，確定雄性大大貓熊叫「團團」，雌性大大貓熊叫「圓圓」。

40萬網友參與大大貓熊乳名徵集。

●2008年「團團」「圓圓」離開大陸

12月，大陸贈台大大貓熊「團團」和「圓圓」於2008年12月23日從四川雅安碧峰峽基地離開，400餘當地民眾自發參加送別儀式。

瞿春茂在轉運籠前與它們告別，流下了惜別的淚水。她說：「我希望它們在台灣過得好。」

●2009年 「團團」「圓圓」亮相台北市立動物園

2009年1月26日大年初一，「團團」和「圓圓」正式在木柵動物園亮相，大貓熊館大排長龍。大大貓熊展短短34天，入館參觀人次突破50萬人。

從此，「團團」和「圓圓」在台北文山區木柵動物園安下了家。

●2013年 「團團」「圓圓」的小家庭

2013年7月6日，「圓圓」產下第一胎「圓仔」。「大貓熊之父」之稱的中國保護大大貓熊研究中心張和民來台探視，表示「圓仔」體重比同期的大大貓熊寶寶都重，是個「壯妹」。

他非常高興和台北市立動物園保持密切聯繫，在共同努力下讓「圓仔」長得這麼好，也為動物園團隊感到驕傲。

「圓仔」滿6個月後於2014年1月4日首次公開亮相，台北市立動物園估計，每天有19000名遊客探訪這位明星。

●2020年6月28日，「圓圓」產下第二胎「圓寶」

●2021年6月28日「圓寶」迎來一週歲生日，台北市立動物園當天為它舉辦了有趣的「抓周生日活動」。

●2022年 「團團」身體抱恙

「團團」的病情始於8月，出現了癲癇狀況。

9月18日，「團團」被送往台大附設動物醫院進行腦部MRI檢查。MRI影像顯示，「團團」左大腦半球有局部液化壞死病變，右大腦半球亦可見類似病變，這可能是造成癲癇發作的原因。

10月16日，「團團」開始出現後肢無力、食慾下降、躺著或趴著進食以及休息時間變長等情況。兩次核磁共振成像檢查顯示，「團團」腦部病灶區域明顯擴大，病程進展快速，罹患腦部惡性腫瘤的概率大幅提高。

在「團團」的治療過程中，台北市動物園一直與大陸專家保持線上溝通，大陸專家對於飼養及醫療方面均給出了建議。

醫療團隊評估，「團團」的麻醉風險較高，也不適合進行放療或化療，因此決定採取以緩解疼痛為主的舒緩治療，希望「團團」在大家的陪伴下，盡量舒服度過每一天。

11月1日晚間，大貓熊保護研究中心吳虹林、魏明兩位專家順利抵達桃園機場，並搭車直奔動物園，前往大貓熊館探視「團團」「圓圓」一家。

11月16日，台北市立動物園表示，「團團」的病情逐漸趨於穩定，食慾也稍微好轉，大貓熊館出口處的祝福牆即日起收起，民眾可至社交網路平台替「團團」加油打氣。

11月17日，大貓熊「團團」短時間內發作4次癲癇。

台北市動物園18日召開記者會表示「團團」精神食慾狀況都不太好，在鎮定藥物作用下入睡。

11月18日，早上「團團」自然甦醒後，試圖起身活動但後肢明顯無力。

11月19日，凌晨1時5分、1時56分、3時54分連續3次癲癇發作。「團團」病況惡化，完全無法進食，醫療團隊檢查後研判病症不可逆。

下午1點48分，醫療團隊最終含淚決定放手，讓「團團」在麻醉沉睡中離開。

當日下午3點，動物園發言人曹先紹說，團團遺體將會比照大象林旺，保留皮毛標本及骨骼標本，皮毛標本會留在動物園內，活體細胞也會保留。

台北市立動物園也會持續關注「圓仔」和「圓寶」的配對問題，積極配合臥龍保護中心。

謝謝遠離故土奔赴異鄉的團團，謝謝你為兩岸交流做出的貢獻。十幾年來和台灣人民日夜陪伴，可愛模樣帶來了無數的美好回憶，早已成為了台北動物園的招牌明星。

團團變成了天使還是那一團毛絨絨的小可愛，希望牠永遠沒有煩惱，永遠快快樂樂。

再見啦，團團。

（本文來源：「柚子鋪聊台灣」公眾號）