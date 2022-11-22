中華民國海軍德陽軍艦，原為美國海軍基靈級（Gearing Class）驅逐艦家族中的薩斯菲號（DD-837 Sarsfield）。她於1945年5月由薩斯菲中校的遺孀主持下水服役，以紀念在二戰中落水失蹤的美國海軍尤金‧薩斯菲中校。

德陽艦曾經歷過3次主要改造，恰巧切分出她老、中、青、少4個階段。

她服役之初的少年階段，猶是海軍艦炮當家的黃金時期，由於基靈級驅逐艦是二次世界大戰末期入列最新的驅逐艦，其將近3500噸的滿載排水量，和3門雙聯裝五寸主炮的火力，均傲視當年世界的同儕。

1962年，美國海軍開始對部分驅逐艦進行FRAM（Fleet Rehabilitation ＆ Modernization）的改裝，將她帶入了青年時期。反潛直升機甲板連同機庫，和ASROC反潛火箭的加裝，使她成為反潛專用驅逐艦。15年後她移交給中華民國海軍，以四川省德陽市為艦名，舷號改為DD-925，正式成為陽字號驅逐艦的一員。

1980年代，邁入中年的德陽艦，先經過了「復陽計畫」的延壽大修，隨後中山科學院研發之武進三號作戰系統，將許多升級的雷達和聲納搬上了船。同時在武裝方面，除了保留ASROC反潛火箭和魚雷發射管外，老舊火炮全被移除，取而代之的是艦艏的七六快炮（3英吋口徑），兩舷的40毫米快炮，十具標準防空飛彈發射箱，和方陣近迫武器系統（我退伍後，該艦又裝上了雄風二型反艦飛彈）。形成了一艘「舊瓶裝新酒」的防空導彈驅逐艦（DDG-925，G代表Guided Missile導彈）。當我在海軍服役之時，有次隨同反潛直升機航空分遣組登上演習中的德陽軍艦，只見她右舷防空火炮齊發，準確地擊落一架靶機，上校艦長很豪氣地將總共一百天的榮譽假，頒發給主管右舷，合計十多名官士兵的艙面分隊去分配使用，艦上一片歡呼之聲響徹雲霄！

隨著時間的推移，她在2005年除役步入了老年，數年後被拖到台南市安平港碼頭，成為中華民國第一艘軍艦博物館。只可惜海軍當局卻進行了莫名其妙的暮年整容，把德陽艦型塑成了「老妖精」一般。不曾在艦上服役的單管五寸艦炮（德陽艦曾使用雙聯裝五寸艦炮），和三聯裝雄風一型反艦飛彈發射箱無來由地搬上了船，雖然她仍然是台南地區「打卡拍照」的熱門景點，不過如此任意胡整的結果，讓我們這些老海軍都無法辨識印象中的她了，無怪乎不滿的軍事迷挖苦這是並不存在的「武進四號」系統編裝。

好友陸大哥數年前走訪台灣，還特別抽空到安平港去探訪他當年服役的老戰友德陽艦。他也認不出老夥伴了！但是仍很認真地找尋當年的住艙、餐廳等，並與「毀容」後「老年」的德陽艦合影並與我分享。他對德陽艦的懷舊之情，也投射在他跟我這20多年來的好交情之上。

（作者現居美國德州休斯頓市）

【劉良昇專欄每周二刊出】

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