2022年11月17日中國國家主席習近平與日本首相岸田文雄，在泰國曼谷舉行雙邊會談。去年岸田上台之後，著手重新調整對中政策，希望回歸兩國可以恢復正常往來。2021年的日本外交藍皮書稱「穩定的日中關係，對於兩國以及區域與國際社會而言是重要的」；2022年版則強調「具建設性且穩定的日中關係」，對此，外務大臣林芳正表示，「建設性和穩定的中日關係應該通過雙方的努力建立起來，相互理解很重要，日本始終願意對話，日中元首會談、外長會等各級對話非常重要」。因此原本宣告破局的會談，在雙方努力的交涉之下，終於死灰復燃。

岸田強調：「日中兩國是對國際社會和平與繁榮共同負有重要責任的大國，雙方努力加速構建具有建設性的穩定的關係很重要」。習近平強調：「…中日互為近鄰，同為亞洲的世界重要國家，擁有很多的共同利益和合作空間，中日關係的重要性沒有變、也不會變，我願同你一道秉持正確價值、責任擔當，從戰略角度把握好兩國關係大方向，構建契合新時代要求的中日關係」。

從上述對話不難看出，講出了符合雙方的政策基調而已，了無新意。兩人只談了半小時，代表在一些議題上仍沒有太多共識。雖然中日兩國是交往千年的鄰國，但現代中日關係可以五味雜陳，除了歷史、台灣問題，還有著全球性的地緣政治競爭、戰爭、主權糾紛、修憲、美日安保等挑戰，影響著日中關係的發展。

一如往常，兩國在台灣問題上，依然是各說各話的狀況。習近平說，「歷史、台灣等重大原則問題，涉及兩國關係政治基礎，必須妥善處之」。岸田則表示，「日方對台灣議題的承諾沒有絲毫變化」。

中國駐日本大使孔鉉佑曾向日本表達：「希望日本不要利用台灣問題參與挑釁行動來遏制中國，希望不要對中日關係造成進一步損害。」事實上，日本政府根據《中華人民共和國政府和日本國政府聯合聲明》，與台灣斷交。中日邦交正常化後，在一個中國原則下，日本與台灣的關係僅限於民間關係，台日關係能夠發展的空間有限，限制於經濟、文化框架內。直到1990年底，在日本政府確定改善與發展對台關係的方向後，日本政府官員陸續開始訪台。1991年5月日本外務省允許副部長以下官員與台灣政府接觸。

即便是安倍、岸田執政時期對台政策，包括台灣日本交流協會正名，官員訪台、讓副總統賴清德以私人身分赴日參加安倍家祭，兩國議員往來互訪等等。這些對台措施，都沒超出一中原則範圍框架。即便安倍喊出的台灣有事之說，只不過是一句口號，事實上沒有任何官方的合作框架。

因為日本深知日中關係整體利益必須考慮在內，在台灣問題上不能突破界線，一方面在日美安保條約之下，日本在中國與台灣問題上必須兩方面保持接觸，這也是中日關係的癥結之所在。

軍事擴張與修憲問題

2023年日本防衛預算將突破GDP的1%以上，堪稱史上最高的歷史紀錄，日本打算強化其軍力，採購先進武器，同時投入新近科技武器研發。除此之外，一方面日本政府準備修憲，修憲讓自衛隊成為正常軍隊，此舉恐怕讓中國感到相當不安。

二戰日本戰敗自廢武功，目的是為了降低軍事威脅性，但是日本在1980年代成為世界第二經濟強國之後，開始計畫走軍事化道路。日本政府雖然一再保證，不會主動發動戰爭，嚴格遵守和平憲法。根據日本《和平憲法》第九條限制：「放棄戰爭、不保持軍隊和不承認交戰權」，這些限制已不再符合目前的環境，尤其是來自外部的威脅遽增，讓日本政府找到修憲的正當理由，同時也得到了美國的支持。

除此之外，日本政界認為，日本應該在國際舞台上發揮作用，讓日本成為正常化國家，一旦修憲通過之後，日本不但能擁有真正的軍隊，還能出兵海外維護自己的國家利益，以及維護和平穩定做出貢獻。只是，日本想要追求自己的國家安全，可能成為鄰國的不安全感的來源，更怕日本軍國主義復辟，反讓區域更加不安全，成為隱憂。

地緣政治競爭大過於其他問題的挑戰

2010年，中國擠下日本成為世界第二大經濟體之後，中國提升區域與全球影響力，成為美國的主要競爭對手，日本不可避免加入美國的站隊，有時候還得被迫獨自面對來自於中國的競爭。無論是美國、歷史、戰爭、台灣、領土主權爭端，這些問題帶給中日關係衝擊，難以化解，成為絆腳石，阻礙中日兩國互信關係的發展。呼應了岸田無奈的心聲：「日中關係存在各種各樣的合作可能性，同時也直面眾多課題與懸而未決問題」。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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