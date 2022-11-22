最近主計總處發布一則國情統計通報指出，我國「每戶財富」經購買力平價（PPP）調整後，在經濟合作暨發展組織（OECD）裡名列第三，不僅贏過日、韓，也超英趕美，消息傳開，批評聲浪四起，日前官方再次發新聞稿解釋，然依舊未能釋國人之疑。

這則惹議的通報內容有舊、有新，例如每戶財富（資產淨值）於2020年底達新台幣1,263萬元，這是今年4月底例行公布的國富統計，並非新聞。真正的新聞是官方用PPP折算出「每戶財富」高達79.8萬美元，只低於盧森堡、瑞士，在OECD先進國家裡名列前茅。對於面臨工作貧窮的年輕族群，以及仍得十年不吃不喝才能購得一屋者，看了通報豈不生氣？如此自然就會認為這份統計是有問題的，是為政府擦脂抹粉，是大內宣。

要討論這份統計有沒有問題，得分兩部分來看，首先，每戶財富新台幣1,263萬元這個數字，這是行之有年的國富統計，其編算方式歷來都是如此，這份統計有一定的可信度，而之所以和多數人感覺有落差，原因在於這是平均數，是國內800萬戶家庭平均的結果，既是平均數，自然是把富人、窮人的資產加以平均，如此一來未必能反映一般人的情況，這是老問題了，是該解決，但也不應該以此認為主計總處這項統計是在擦脂抹粉。

雖然1,263萬元這個數字是可信的，但日前通報用PPP替代匯率去折算，確實是有些問題，2020年我國匯率29.578，換算成美元的每戶財富不過43萬美元，但改以民間消費的購買力平價15.822折算，則倍增至79.8萬美元，如此自然要讓OECD各國望塵莫及了，也正由於這個數字高到難以置信，一經網路傳播，豈能不惹來一頓罵？

為何台灣的PPP與匯率這兩個數字有這麼大的差距？簡單講，這意味著台灣的消費品是便宜的，同樣一美元在台灣可以買到更多的東西。PPP是指在美國用一美元買到的消費品，在各國要花多少當地的貨幣才能買到，依2017年世界銀行報告，台灣的民間消費PPP是16.598，韓國是974，中國大陸是4.14，同期間的對應的匯率30.44、1,130、6.76，這意味著亞洲國家物價相對便宜，100美元在台灣買到的東西，與在美國花200美元買到的東西等值。

值得注意的是，世銀編有GDP的PPP、民間消費的PPP、固定資本形成的PPP等等，編這麼多類的PPP旨在追求準確，談消費就用消費的PPP折算、談GDP就用GDP的PPP折算，以絲毫不差的反映各國在各領域的實質購買力。譬如說，2017年台灣這三類的PPP依序是15.73、16.598、18.199，用以折算GDP、消費及投資，簡單講，用哪類PPP去折算哪類支出，是有講究的。

若在所得、消費這些流量統計尚且如此講究，如今拿消費的PPP去折算財富這項存量統計，豈是合理？如此折算出來的數字還有意義嗎？每戶財富包括金融資產、房地產，須知，PPP的思維是反映你享有多少美元，而非你擁有多少美元，台灣物價相對便宜，因此折算出來的實質消費倍增，這是合理的，然而台灣房價如此之昂貴，卻還是用消費的PPP去折算，張冠李戴，自然要高估每戶財富了，也因此才會出現超英趕美的排名。

這是非常簡單的邏輯，衡量實質消費要用消費的PPP折算，衡量實質資產自然也該用資產的PPP折算，當然，主計總處表示他們只是依循OECD美好生活指數（Better Life Index）的算法，然而這個算法本身已不合理，於美歐或可勉強適用，但對於像台灣這樣物價、房價走勢兩極的國家，是否適用？我們應該要有自己的判斷，更何況OECD每戶財富這項指標只不過是美好生活指數二十多項次指標之一，而我們單獨列出來發布國情通報，其放大效果是必然的，最後引來各方撻伐，豈偶然哉？

我們認為在「每戶財富」這項統計上，政府與其在PPP折算上花力氣，而惹來各方批評，使統計公信力受創，倒不如著力於「財富分配」統計，以讓民眾了解台灣財富集中的情況，1990年代政府曾辦理過一次國富調查，當年前20％家庭與後20％家庭的財富差距高達16.8倍，是同年所得差距的三倍，惟隨著調查難度愈來愈高，財富分配統計己消失了30年，然而如今政府擁有許多大數據，透過大數據的整合，自可解決此一調查的困境。

我們認為，財富分配是極重要的基本國勢，不可放任不管，這份小小的通報之所以引來這麼大的反彈，正反映如今台灣財富分配不均已日趨嚴重，恢復財富分配統計這項工作，已刻不容緩。