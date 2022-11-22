期中選舉，美國眾議院變天，民主黨籍議長裴洛西即將下台一鞠躬，一向對台友好的共和黨籍眾議員麥卡錫，預料將接掌議長。據悉，麥卡錫有意追隨裴洛西的足跡，也來一次訪台之旅。外長吳釗燮昨天在立院表示，目前政府尚未與麥卡錫就訪台一事進行接觸。

麥卡錫有意訪台，傳言甚久，至於他何時訪台，眾說紛紜。前不久，在一場研討會上，有學者斷言，麥卡錫如願訪台，最適合的時機當在他就任眾院院長之前，也就是在明年1月初以前。不過，甫告落幕的G20峇里島峰會中，拜登與習近平會談3個多小時後，最具體的「成果」，不就是美國國務卿布林肯將在明年1月訪問北京，就「管控圍欄」中美衝突事宜做進一步磋商嗎？國務卿訪華前，全美二號人物訪台，刻意添亂，國際折衝、外交樽俎，有這樣操作的嗎？

今年8月裴洛西執意訪台，導致共軍展開環台演習，藉機抹去海峽中線、突破美國亞太防線第一島鏈。裴洛西送給中國的這份大禮，殷鑑不遠，美國還有能耐再次挑釁中國嗎？中美關係相較於台美關係，前者，牽一髮而動全身，後者，無關痛癢，隨時棄之可矣。美台關係熱火，若能善加利用，用以挑釁、激怒中國，何樂不為？但，如此操作，必須把握分寸，絕不能讓中美關係破裂、衝突轉為戰爭。萬一，此種外交操作失控時，美國必須也必要壯士斷腕，犧牲台灣。畢竟，外交決策，一切以本國最高利益為依歸！

按理性抉擇模式，麥卡錫決不至於在布林肯訪華前來台訪問。反之，麥卡錫若在布林肯訪華前來訪，那麼，中美衝突，勢將難以轉圜，布林肯訪華之行定當叫停，台灣也該做好為星條旗犧牲的準備了！

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