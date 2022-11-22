上個月下旬，烏克蘭國會議員盧狄克與立陶宛國會議員帕維里歐尼斯等人來台訪問，外交部特別舉辦「台灣烏克蘭友誼酒會」。在酒會中外交部長吳釗燮發表3項聲明，包括將捐贈5600萬美元（約新台幣18億元）協助烏克蘭重建醫院、學校與關鍵基礎設施。讓人不得不讚嘆外交部真是太有錢了！

2月24日開戰迄今的俄烏戰爭，戰況慘烈的確造成烏克蘭人民死傷慘重，數百萬人民流離失所，但誰是誰非並無定論。雖然雙方均有停戰和談跡象，但各方條件卻無法談攏，戰火不知何時才能止息。此時吳部長喊出台灣將捐贈烏克蘭新台幣18億元，這不是一筆小的數字，難道是外交部挖到了金礦？

原來這筆經費是要靠編列明年度預算來支應，如此龐大的數字，終歸還是來自臺灣人民的血汗納稅錢。吳釗燮如此大手筆的慷國家與人民之慨，當然是花得一點都不心疼；但吳部長能夠體會小老百姓每日為家庭生計奔波，待遇卻非常微薄的辛勞與苦痛嗎？蔡政府狂砍軍公教應得的退休金，聲稱是國家財政困難，對外人卻如此的大方，這麼做像話嗎？

既然吳部長有如此慈悲的心腸，每個月又可坐領至少15萬元以上的高薪，何不率先捐出1個月所得，接著再發動各部會首長共襄盛舉。如果能夠這樣做，才會「讓人有感」，我們小老百姓不但不會抱怨，也會豎起大拇指及拍拍手，同時這種真情和義舉更能讓世界看見台灣，也是別具一格的國際宣傳。

根據「國際貨幣基金」統計，台灣國民平均所得今年可達36051美元，居全球第36位。然而此一漂亮數字的背後，台灣的貧富差距極為嚴重，且不斷在擴大。社會上三餐不濟的貧困家庭隨處可見，許多學童捨不得吃免費營養午餐，而將之帶回與家長分食的新聞屢見不鮮。然而，前衛福部長陳時中參加的「牽手宴」，據說每桌最低消費就是8萬元。

烏克蘭跟我們既沒有外交關係，就連個辦事處都沒有。我們有一位自願去烏克蘭幫忙打仗，不幸戰死沙場、屍埋異鄉的年青人，也沒有看到烏克蘭政府正式表示感謝及哀悼；外交部聲稱已於3月啟運由台灣民眾捐贈的650噸人道救援物資，迄今也未見下文；再說連安排小英總統與烏國總統哲倫斯基視訊對話，如今也連個影子都沒有。

在此建議外交部何不請有公信力的單位做一民意調查，聽聽老百姓的聲音？即使要捐款救助烏克蘭，也可以發起由工商團體來做捐獻，相信一般老百姓就不會有所批評。上述外交部捐款正是「熱臉貼人家冷屁股」的寫照。

最不可思議的是，吳部長在酒會中居然說出，「相信烏克蘭最後一定會把俄羅斯人趕出烏克蘭，終將迎來勝利」。真不敢相信這是出自外交部長之口，既不得體，也不專業。難道吳部長沒有考慮到，我們有十多位外交部人員在莫斯科工作？吳部長是希望看到他們被趕回台灣嗎？（作者為大學英文講師）

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