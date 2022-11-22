G20拜習峰會落幕了。這場長達3小時餘的對話與交鋒，為近期以來急轉直下的中美關係踩下了一次煞車；煞車，表現在三個看點之上：一、中美雙方各畫出了一條紅線；二、當晚會議結束後，拜登立即於9點半舉行了記者會，說他不認為「習近平有任何立即入侵台灣的意圖」；三、會後白宮聲明中說，國務卿布林肯將於2023年初訪問中國。

但這三個看點，也讓人產生了三個聯想或懸念：一、兩國領導人談完了，布林肯還要馬上訪華，雙方還要繼續談什麼？二、拜習會，拜登根據什麼讓他做出了他不認為「習近平有立即入侵台灣的意圖」的判斷；三、所謂「立即」，是一個什麼樣的時間概念？1年、2年，或更長些？這三個聯想或懸念彼此相關，都牽連到台海局勢與台灣的未來。

拜登在峰會後馬上告訴大家，他不認為習近平在台海會立即動手，說明他特別關注此事，然後得到這麼一個判斷或讓他有鬆一口氣的感覺。我認為拜登是真不希望在他還剩2年的任期中會碰到台灣海峽危機的，所以他的研判是2年內大概還不至於，所以他所謂的「立即」，應該就是這樣的時間概念。令人好奇的是，拜登是如何從會談中得到這種感覺的。

據了解，習近平會前花了好幾個小時反覆思考如何談論台灣，還修改文稿來恰當反應想法。為了向拜登表示中國希望能不必動武就統一台灣，習近平花了很長時間討論中國與台灣的歷史。

一名美國官員說，儘管習近平從未明確表達無計畫立即侵台，但仍給了拜登和他的幕僚這種印象。這又是怎麼回事呢？我因此聯想到了2014年習近平與時任美國總統歐巴馬的瀛台夜話。

那年11月11日晚，習近平在瀛台以家宴款待來華參加APEC會議的歐巴馬，兩位元首從餐前聊到晚宴及宴後的茶敘，交談十分投契，最精彩的，這是茶敘之後月色下的散步。

習在散步中指著一幢樓說，這就是康熙皇帝在此研究平定內亂、收復台灣的國家方略之地；當然，習可能也講了，康熙是用了多長的時間，歷經多少次的招撫與談判，終無效果之後，才派施琅對台展開武力的。

沒準在這次拜習會中，習也對拜登講述了這段歷史，目的無非是強調在中國文明中「大一統」為什麼是最高價值，以及是如何想方設法以最大誠意、盡最大努力謀求和統與促統，並且只有在這些手段都無效時才會採取「一切必要措施」，拜登因此才做出了習近平無意立即侵略台灣的研判。

拜登可能忽略掉的，是在中國歷史中台灣處境的變化，從來是「勢」和「力」所決定的。1895年甲午戰爭是如此，1945年台灣光復是如此，未來也必將是如此。拜登與習近平相識於2011年8月的拜登訪華，事後兩人多次會晤多次深談，交情之深十分罕見，但11年過去了，拜登老矣，習則雄起；美國衰矣，中國崛興。就算是跟2014年的習歐夜話比，也已時移勢易了，因此布林肯明年初的訪華，或將是台海局勢真正的最後一個懸念了，不妨拭目以待。