台灣出席亞太經濟合作會議（APEC）的領袖代表張忠謀與大陸國家主席習近平會面時，當面祝賀其中共二十大會議成功，這是眼前兩岸關係冰封，在國際場合唯一的善意互動，對照選情吃緊的民進黨高舉抗中保台旗幟，彌足珍貴。

兩岸血脈相連，上百萬台商辛勤工作，台灣對大陸1年貿易順差逾1700億美元。APEC是兩岸少數可以對話的論壇之一，張忠謀很識大體地說，問候習近平是他自己的意見，蔡英文總統也表示尊重。但身為APEC領袖代表等同蔡總統分身，問候習近平似有違民進黨的抗中保台政策，但民進黨也不敢說什麼。

為了鞏固政權，民進黨逢選舉就高喊抗中保台，連陳時中也自稱有抗中保台DNA，卻被挖出曾以台北醫學大學董事身分赴大陸交流，還與中共寧波黨職人士合影；至於曾以中國台灣籍身分至大陸經商，身陷「中國鵬」紛擾的鄭運鵬，22日又被爆料透過解放軍背景的「表哥」帶路賺人民幣。

抗中保台是民進黨選舉利器，沒想到迴力鏢射向自己，既快且準，陳時中只能苦笑稱以北醫董事身分赴大陸是公開的學術交流，鄭運鵬則氣噗噗反控對手看圖說故事抹紅。兩岸和平發展，到大陸進行文化交流或經貿往來本是正常之舉，但民進黨卻老是抹紅別人，背地裡又忙著到大陸賺錢。

如果不是民進黨猛打抗中保台牌騙選票，當張忠謀與習近平彼此問候身體健康，甚至祝賀二十大會議成功，這種中國人的基本禮儀，陳時中根本不必急著說明這只是國際上的客套話；鄭運鵬即使真有個表哥是解放軍，也沒什麼好澄清的。一切都是民進黨作繭自縛。