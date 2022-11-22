大陸贈送台灣的貓熊團團日前去世，儘管幾個月前傳出病況時，大家已有心理準備，但消息傳出依然令人唏噓不已。團團與圓圓是兩岸和平的象徵，如今兩岸關係惡化，更牽動許多政治聯想，引起一些人對兩岸關係悲觀的聯想。和平從來不是天上掉下來，而是人們殫精竭慮所創造，悲觀大可不必，如何以紀念團團為契機為兩岸和平做更多實事，才是正確思路。

為兩岸和平做更多實事

追溯團團「家世」，挺有趣味。團團原名「華靈」，母親「華美」是史上第一隻在美國出生的貓熊，與圓圓的兩個孩子：圓仔、圓寶則是土生土長的「台灣貓熊」。換言之，團團出身「留洋家庭」，之後來台定居、繁衍，並終老於台灣。團團的生命歷程與1949年前後來台的「外省人」，十分雷同。

大部分台灣人祖先來自福建，更遠古來自大陸各地，經過數千年遷徙，最終落居台灣。70多年前隨政府播遷來台的外省群體，則來自大陸各省，其中精英人士多有美國經驗，他們和老台灣人一起，共同在這片土地扎根、成長、撫育子孫。在這個背景下，單純把團團視為兩岸和平發展的標誌還不夠，而應該重視團團、圓圓和圓仔、圓寶一家與台灣緊密契合在一起的關係。

與其為兩岸關係前途悲鳴，不如行動起來，跨越兩岸的意識形態分歧，為紀念團團、也為增進兩岸民間的情感連結做一些具體、務實的事情。譬如，由台北動物園舉辦紀念活動，團團、圓圓是動物園長青明星，14年來承載著一代代台灣孩子的笑容記憶，第一代粉絲如今已步入而立之年。台灣年輕人共同追憶團團，其實也是對兩岸和平交流樸素心願的表達。

再如，兩岸動保專家，尤其是台北動物園與對岸貓熊培育基地之間，應該盡早考慮為圓仔、圓寶尋覓「緣分」，讓團團、圓圓的後代能繼續在台灣繁衍下去。11月初，台北動物園發言人透露，全世界貓熊專家在每年11月都會聚集，將各家貓熊家族的後代數量、交配情況等詳實紀錄，歸納成「適合繁殖係數」，看哪隻個體配對最急迫。專業界早就為貓熊繁衍制訂了科學計畫，兩岸應該以科學、專業為標準展開交流合作，找到圓仔、圓寶的「潛在配偶」，邀請牠們成為台灣「新住民」。

台灣人擺脫恐中的開始

令人感慨的是，台灣主流民意、媒體都對團團的離世表達哀思，這與十幾年前大陸剛決定贈送台灣這對貓熊時，喧天價響的「統戰」噪音形成鮮明對比。陸方在2005年就籌畫贈台貓熊，一直被民進黨卡到2008年，國民黨重新執政，兩岸恢復協商、擴大民間交流，才得以來台。想當年叫囂「貓熊統戰」、「直航木馬」反對兩岸關係的人，不僅繼續沾兩岸ECFA的便宜，還有人被查出也曾穿梭兩岸撈金賺錢，實在是可笑。

貓熊來台是台灣人「恐中」具象化的開始。馬政府任內兩岸大開放，金流人流的衝擊，讓一部分台灣民眾對兩岸關係發展和交流的速度感到疑慮，這才有了馬政府後期太陽花學運的民意基礎與社會氛圍。但事實證明，兩岸協商與交流戛然而止，受損的是兩岸關係與兩岸人民之間的情感與互信。一國兩制、香港事件，再加上疫情3年，「恐中」曾被民進黨炒作到癲狂，一度演化為「仇中」，但後來情勢和民意的變化，已經無需多言，今年選舉民進黨繼續狂打「抗中保台牌」，卻效用遞減。社會不再應和「抗中保台」，是台灣人走出「恐中」的第一步。

從這個意義上來說，團團的離世，應該視為台灣人擺脫「恐中」的開始。就讓兩岸人民共同為團團、為貓熊發善心、做善事吧！當兩岸社會同時在團團身上找到真善美的交集，那就是冰封已久的兩岸關係的融冰時刻，兩岸的政治家更應該擺脫政治分歧，為兩岸的和平、人民的幸福，主動邁出跨越分歧的腳步。