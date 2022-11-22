九合一選舉本周六投票，實際上很多選民的投票權被剝奪了，原因不一，但執政當局和中選會算計得很精，就是這些不能投票者的政治傾向藍大於綠，所以用各種技術性方法剝奪他們的投票權。加總起來，這次不能投票者至少有數十萬票乃至近百萬之多，在關鍵選區具有足以改變選舉結果的重大影響。民進黨政府為求勝選而不擇手段，使用各種技術干擾，踐踏憲法賦予的投票權，這種民主有何蔡英文總統標榜的「韌性」可言？

重罰確診者投票 違憲濫權

中選會禁止確診者外出投票，日前衛福部還發出恐嚇命令，警告違反者最高可罰新台幣200萬元。禁止確診者投票有違憲之虞，也可能影響選舉結果，選後必然引起選舉爭議甚至出現選舉官司。其實，確診者投票可做技術性處理，韓國和日本都做到了，中選會連抄襲範例都懶，只圖行政便利而一刀切，不准就是不准，這是將行政命令的位階提高到憲法之上，逕行宣告確診者「褫奪公權」。中央疫情指揮中心和中選會竟聯手以一紙行政命令褫奪公民的憲法權利，踐踏民主莫此為甚。

可笑的是，民進黨拿著修憲複決的「18歲公民權」大聲嚷嚷，以圖取悅年輕人，拐誘選票，儼然很重視人民的投票權，卻又不給確診者投票權，分明是兩套不同的思維與標準。

進一步說，如果民進黨政府真的重視人民投票權，為何20年來用盡方法阻止不在籍投票和通訊投票？不讓未居住在戶籍所在地的外出者投票，由此而引申的選舉權被剝奪問題及偏袒執政黨的選舉不公問題昭然若揭，識者早已根據世界近百個實施不在籍投票國家的範例，責成政府修改選舉法規促其實現。然而，民進黨無論在朝或在野時都堅決反對到底，寧可被罵剝奪公民投票權也要固執到底，原因很簡單，就是考慮到這些人的政治傾向，開放不在籍投票將不利民進黨。台灣號稱民主典範國家，但看看在台的菲傭、印傭和東南亞外勞都可在台履行投票權，蔡政府怎能不汗顏？還有什麼顏面宣揚台灣的民主好棒棒？

反對不在籍投票 私己怠惰

事實上，缺乏不在籍投票制度引起的問題在這次選舉中特別顯著，除了原先旅居海外或是中國大陸而有投票權者，許多人因舟車勞頓與可觀旅費而放棄投票之外，現在又因為疫情問題，許多旅外者因久未歸國而被除籍，旅居大陸者又因回去必須接受5+3的隔離措施，加上往返班機有限，不便回台投票。更惡劣的是，明明已經開放國境，外人可以自由來台，蔡英文政府偏偏不開放小三通，目的除了意圖切斷兩岸交流之外，短程目標就是要阻擋台商或在陸工作者返鄉投票。

關於不在籍投票，由於民進黨認定在大陸的公民投票可能被脅迫、被誘導而影響秘密投票或是投票自由，而有在金門、馬祖設投票所，方便旅居大陸者就近投票之議，這在技術上沒有困難，但民進黨政府就是反對到底，原因無他，就為選票算計而已。試想，陳水扁2004年因為兩顆子彈而險勝，如果當時台商可以通訊投票或者去金馬投票，當選的極可能是連宋配，民進黨當然要反對。然而，憲法保障人民的投票權，政府非因不可克服的困難，不應基於一黨私利就隨意剝奪，否則就是行憲怠惰，為私己利益而減損人民憲法權利的行使。

這次選舉有多種公民無法行使投票權，照見民進黨政府一切以黨的利益為最高考量，凡有益於己者無事不可為，凡有害於己者全都不准為。至於民主、憲政、公民權、選舉公平性全不在其考慮範圍內，即使公然牴觸法律或是違憲，也任人笑罵，堅持到底。這樣的執政黨為謀己利而無所忌憚，還有什麼資格在國內外炫耀台灣民主成就？從這次選舉被剝奪投票機會的海內外公民種類之廣、人數之多以及原因之荒誕，分明顯示台灣民主存在著嚴重缺憾，在民進黨主宰之下，民主政治更淪為執政黨為了保住與穩固權位的工具，毫無韌性可言。