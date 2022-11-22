台積電創辦人張忠謀證實，台積電計畫在美國亞利桑那州興建最先進的3奈米廠。儘管張忠謀曾說過，在美國製造晶片的成本比台灣貴50%，在美生產是昂貴浪費，但面對美國政府和蔡政府「大外宣」的內外夾攻，連「護國神山」的台積電都只能乖乖就範，被愚公移山了。

台積電到底對全世界有多重要？全球科技愈發達就愈仰賴電子產品，從飛機、汽車到手機的生產製造全都需要晶片，特斯拉自駕車去年中就因為汽車晶片短缺，高階車輛交車甚至被迫延後半年。

TrendForce日前公布最新數據，台積電在今年第1季晶片全球市占率高達53.6%。歐洲智庫Bruegel在18日發表最新報告更指出，全球7奈米及更高階晶片製程有80%集中在台灣。台積電供應鏈一旦出問題，全球高科技產品都將受波及，這也是台積電被視為「護國神山」的主因，因為要保護這條供應鏈，各國政要都競相表態，要維護台海的和平與穩定。

就如張忠謀21日在APEC代表團返國記者會上所說，晶片是一個非常重要的產品，很多人最近才忽然「悟過來」，為了各種理由，都希望在他們的國家裡也生產多一點晶片。

當然，這些國家之中，施壓最大的就是美國，理由就是：美國是全世界最安全的地方，只有把晶片生產搬到美國，才能確保一旦台灣發生任何情況，美國產業的供應鏈都不會中斷。

但美國真的是最安全的地方嗎？張忠謀18日在APEC經濟領袖閉門會議中，就當著各國領導人的面語重心長地問：「在這個時代是否有任何地方是真正安全的？」

接著，他以數十年來電晶體價格不斷降低為例，強調晶片減少的成本，幾乎都可歸因於供應鏈的創新與效率，犧牲創新及效率，就會減緩晶片對國家安全及經濟成長的貢獻。

也就是說，張忠謀認為，確保安全供應鏈，最重要的並非到哪裡生產，而是要能不斷地維持創新與效率。但是在美國生產，能夠維持創新與效率嗎？很顯然這是做不到的。

張忠謀今年4月受邀到華府智庫「布魯金斯學會」演說就表示，在美國製造晶片成本比台灣貴50%，無論如何難以趕上台灣的獲利。還說，美國已無製造業人才，直言台積電是在美國政府敦促下才赴美投資設廠。

美國如巨鱷般想吞下台積電，蔡政府無力反抗，反而拿台積電做外交和政治籌碼，不斷向各國吹噓「願協助全球在半導體供應鏈重整上進行最佳的配置」，甚至把台積電當作選舉工具，之前被吹翻天的7奈米高雄廠才確定延後，行政院副院長沈榮津又急著在選前宣布1奈米新廠落腳桃園龍潭。

美國政府要台積電想到的是美國人的利益，蔡政府想到的卻是政治上的利益，又有誰真正考慮到台積電的未來和台灣人的利益？

（作者為資深媒體人）