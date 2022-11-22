11月26日投票日進入最後倒數計時，各陣營的競選活動也快速升溫。雖說民進黨每到選舉就會陷入瘋狂，然而，這次九合一大選民進黨「著魔」的程度卻是史上罕見。

這次大選已創下數個紀錄，包括：一、執政者最失職的一次選舉。兼任民進黨主席的總統蔡英文，到處輔選，已有很長一段時間近乎不問國事，至今她有超過700天沒有召開記者可以提問的公開記者會，上行下效的結果，就是政府各部門公然怠忽職守，包括2個月必須召開一次的「觀光發展推動委員會」、每3個月要召開一次的「食品安全會報」等十多個固定會報、會議，負責主導的行政院長蘇貞昌已有多次逾期未開。最高行政首長都對政務推動抱持著這種無所謂的態度，整個政府要如何運作？該做的事不做，蔡政府可謂台灣有史以來最大的「薪水小偷」。

二、治安問題最嚴重的一次選舉。警界高層與黑道相親相愛、水乳交融，台版柬埔寨案多處爆發、至今未歇，歹徒不但手法兇殘，且加害人與受害人多為年輕族群，甚至有不少未成年人參與犯案。這種集綁架、虐殺的案件，台灣過去聞所未聞，蔡英文則是從頭到尾不置一詞，連過去最常出現的「震怒」都省了。

日前，民進黨台南市議員候選人總部和中執委開的公司遭槍手掃射88槍，這麼恐怖的槍擊事件，且都與民進黨籍政治人物相關，難免令民眾聯想其中恐怕涉及選舉有關的利益糾葛。

更讓人毛骨悚然的是，民進黨執政的高雄連續出現20多具浮屍，從中央到地方，居然沒有官員強烈要求警方必須嚴查究辦，彷彿不明原因死亡的國人與民眾生活的安危，在這些只會狂喊「凍蒜」的高官要員眼裡，根本不值一顧。

三，這是人命最不值錢的一次選舉。除了前述各治安事件造成的大量死亡之外，被前總統陳水扁稱為「踩著1萬多具屍體參選」的民進黨台北市長候選人陳時中，因此成為台灣地方選舉史上背負最多人命、仇恨值最高的候選人。然而，蔡英文至今仍稱陳時中防疫第1名，台北市民要疼惜他。這種說法不但無恥，而且殘忍。

四，這是政務官最明目張膽助選的一次選舉。為了助選，理當保持行政中立的官員，屢屢口出狂言、到了不問是非、不講道德的程度，其中，自然是以民進黨的「後起之秀」、衛福部長薛瑞元為代表。薛近來的種種發言，不但汙衊在野黨，還嚴重扭曲是非價值，甚至說有疫苗掮客透過工商界及宗教團體找疫情指揮中心洽談，引爆工商界和被影射的宗教團體憤怒。

五，執政者最用力提高投票難度的一次選舉。確診者不可投票、旅外者投票不易，不恢復小三通，增加大陸台商投票難度等等，各種「行政障礙」層出不窮。

六，司法最肆無忌憚介入的一次選舉。民進黨輔選單位上窮碧落下黃泉，猛挖對手陣營候選人的黑料，即使內容明顯不實也照樣指控，司法單位則配合以光速偵辦。

此外，從民進黨在台北市、桃園市等地方舉辦的各種造勢活動之盛況推估，民進黨這次選舉耗費不貲，錢從哪裡來，也讓人好奇。

民進黨此次不計代價的瘋狂輔選，選民是否埋單？結局如何？周六就會揭曉了（作者為作家）