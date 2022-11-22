民進黨主政下的台灣在外交上「親美日」、「遠中國」，台日關係為蔡政府在「抗中保台」操作下的重點所在，特別在安倍前首相的「台灣有事即日本有事」的一席話，更使國人認為日本「親台」為台灣「抗中」的底氣，而不思在外交上的「避險」操作。

蔡政府在對日外交上的傾斜，使台灣在台日的海域爭端上話語權盡失，任由大陸海警船在宜蘭縣所轄的釣魚台列嶼周邊海域，與日本海上保安廳船艦你來我往，如入無人之境的各自維權，亦使我國漁民對《台日漁業協議》所取回的漁場望洋興嘆，遠離是非之海域。

蔡政府在歷年的「台日漁業委員會」上，針對《台日漁業協議》適用水域以外的重疊經濟海域作業問題，向日方重申立場，要求日本尊重我國漁船在重疊海域漁作的權益。其中特別是協議中未能解決的八重山群島以南的台灣東部周邊海域的「重疊經濟海域」，該海域漁獲量豐富，尤其黑鮪魚群聚於此，我國漁民積極爭取將該區域納為雙方協議範圍。

至於外界關注「沖之鳥」海域作業問題，外交部官員表示，「沖之鳥距離台灣已有1千多公里」，所以我國希望交涉的是台灣東部的周邊海域，但始終仍處於我國重申立場的狀態，未獲日本的積極回應。在該海域，日本依舊我行我素，貫徹自國的海域主張，未尊重台灣的立場。誠然，日本有國家利益考量，但不應吃定對日友好的台灣，在台日「重疊海域」的線與線之間，考驗著彼此言下的友好關係。

八重山群島以南海域為台日重疊「專屬經濟區」（EEZ），此處雖是日本沖繩漁民重要作業漁場，但我國漁民不是無理取鬧，強日本之所難要求開放此海域給台灣捕魚，而是希望透過漁業談判，將八重山群島以南的台日「重疊經濟海域」畫為「合作海域」，有效管控雙方海域爭端。

然而，蔡政府在「抗中」上有求於日本，並缺乏在兩岸關係中創造對日談判的外交槓桿，以致在台日漁業談判中難以得到日方正面回應。在台灣東部的我國EEZ內，不但台灣漁民作業受到日本海保廳公務船的無理干擾，蔡總統親自命名的台大研究船「新海研一號」遭日本驅離，「裡子、面子都丟了」。

在對日外交上，為維護「台日友好」氛圍，蔡政府對日本百般隱忍，甚至在大陸圍台軍演時有5發飛彈落在台日「重疊海域」，日本向北京外交抗議侵害日本所謂的EEZ時，我國外交部始終噤聲不語，形成默認日本對台灣東部海域的EEZ主張。

我國外交棄守台日「重疊海域」，大陸藉機向日本提出交涉，要求日方不能干涉中國在相關海域從事科學研究，凸顯北京對台灣擁有主權，吃盡中華民國豆腐，使我方對大陸與日本兩頭皆墨。呼籲蔡政府對日硬起來，有理有節對日交涉台日海域爭端，此才是真正的用外交「保台」，並使中華民國在兩岸關係中立於不敗。（作者為輔仁大學日文系所特聘教授、日本暨東亞研究中心主任）