台積電美國亞利桑那州5奈米廠，將於12月辦理首批機台設備到廠典禮，預計將於 2024 年量產，創辦人張忠謀 21日於總統府向蔡英文報告 APEC成果，證實台積電目前「最先進」的3奈米製程，未來在第一階段5奈米廠設立後，前進美國。

消息一出，晴天霹靂，舉國嘩然，之前張忠謀不是還說美國半導體供應鏈不完整，生產成本高，若要強推半導體在本地製造，不可能會成功，怎突然變了？是不是美國又施加蔡政府壓力或者有什麼交換條件，還是賀錦麗在APEC跟張忠謀講了什麼，逼得台積電非就範不可！

盤點美國賣給台灣的多是過期軍火，民進黨政府送上門的卻是台積電最先進的3奈米製程，這是哪門子用蘋果換香蕉的交易條件，輸誠也輸得太徹底了，這才是「親美賣台」的典範。

台積電乃是台灣全民珍貴資產，並不是蔡英文可以隨便帶去美國的嫁妝，如今一批批抄家底雙手奉送給美國，螞蟻搬家掏空台灣，自失籌碼，以後美國還要台灣幹嘛？兩岸真有個萬一，也不用大費周章護送台積電工程師去美國了，一勞永逸，護國神山都連根拔起移植到美國了，以後台灣還能靠什麼，難怪不少網友藉此嘲諷，在民進黨政府執政之下，台灣真的完了。

蔡英文此舉可謂坐實台語俗諺「查某仔賊」（女兒賊），11月初飛往美國的300名台積電員工僅是第一批，未來半年將還有6架包機，把超過1000名的工程師與其家眷陸續送至美國.看到如此觸目驚心的畫面，多少台灣民眾內心在淌血，如今美國想把台積電「整碗捧去」.跑了台積電，台灣還剩下什麼可以說嘴的主心骨產業？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※