近日，因「團團」離世，輿論刷了一波溫情，兼刷了一波「蔡英文冷血」，龍應台也沒放過這個機會，再刷一波文青存在感，但令人無言的是，將貓熊說成「黑白無常」，令各界錯愕，這次，龍嬸又刷歪了。

我琢磨良久，將貓熊與「黑白無常」連結起來的腦迴路到底是什麼結構？無奈小民智商不足，怎麼都想不通。

不過，想當然爾，大陸網民又有題材刷一波「討厭台灣人」了，人家琢磨不出來，乾脆直接波酸，流量倒也賺了不少。即便，龍應台迅速將「黑白無常」改成「黑白肥肥」，傷害已經造成。陸網民再度藉此機會，解析龍嬸的「反賊」心態，嘲笑台灣人的聖母視角。

念茲在茲於兩岸民間仇恨值不斷升高的龍應台，下筆的時候到底有沒有考慮到她的修辭與觀點，也是兩岸民眾彼此仇恨的禍根之一？

網民的口誅筆伐已是日常，龍嬸大可無視，堅持己見，不過，作為時評人，我還是想將問題談得深刻點，斗膽拋出大哉問：

是蔻嬸對台灣社會的危害較大，還是龍嬸？

周玉蔻對社會的負面示範，無須多言，人人心中一把尺，正常人都會對其表現「倒彈」；龍應台是另外一種負面示範，正常人往往不會覺得其言說有何大錯，甚至頗能煽動部分情感掛帥的民眾，然而，其危害的隱而不彰，卻也對社會造成了更深遠的誤導。

最簡白的比喻就是，「真小人 vs 偽君子」何者危害較大？讀者可以自評，我只抒發己見。

在「架走胡錦濤」事件裡，我已批評過一次誤導了整個世代，並仍佔據主流話語權的自由派人士，作為自由派名流的龍嬸，也是一個發人深省的負面教材，感謝給機會，讓我再批評一次。不過這一次，我將批評力度調低一點，大家講道理。

龍應台對台灣社會的最大誤導，即「請用文明說服我」。在此概念下，又引伸出「對中國的情感是有條件的」。

從龍嬸一貫的主張追索，其所謂「文明」，應是以自由主義與人權價值觀，作為檢驗社會與政治的標準，並在此「濾鏡」下，得出「情感的條件」，以標榜其「人文關懷」。沒錯吧？

任何社會都有「價值濾鏡」，以此作為審查基礎很正常，沒什麼可非議的。但問題在於，以此嚴以律人，卻寬以待己，就很噁心，這便是台灣自由派的病根。而此病根，使社會墮入「雙標」陷阱，反噬了價值自身，以致立基於此濾鏡的論點，不但全然無效，還造就了一個理盲的社會。

龍嬸批評對岸無言論自由，不夠重視人權，並據此引申為「不文明」，這是她個人詮釋，按自由派邏輯，每個人都有詮釋的自由。不過，自由與人權在台灣社會造成了方方面面的惡果，龍應台卻對此閉口不談，這才可憎。

換言之，龍應台的濾鏡，默認了台灣在網軍橫行與民粹主義下的顛倒是非，侵害人權，限縮自由，造謠生事，和凡事政治化操弄，以掩蓋政治腐敗的亂象，卻很有興致指責對岸，好烘托自己的「文明」高度。

白話說吧，台灣現在又不歸中共管，你太閒去管別人的問題，卻漠視自己社會的問題，難怪中國自古冷潮「百無一用是書生」，就更別提龍嬸那些令人尷尬的爛情文筆，有多虛無了。

自由，不是無條件的，必須綁定「責任」，否則要法律做啥呢？人權，也不是無底線的，必須綁定「是非」，否則要道德做啥呢？龍嬸何曾關心過台灣社會失落的責任與是非？

雖不想一竿子打翻所有自由派人士，但小民對這些「價值傳教士」犯噁心是其來有自，讓我用兩個例子作結。

案例一：某學者論證「習近平再獨裁，也比民進黨更民主」，某自由派人士反譏「至少我們還有狗吠火車的自由」。前者的論證關乎民主的定義，可供各方辯論；後者的反譏卻不免歪七扭八，「狗吠火車的自由」要來何用？能解決什麼問題乎？

邏輯不通之處在於：「狗吠火車」談何自由？被關在囚籠裡大吵大鬧，卻出不去，怎麼會是「自由」？

案例二：林智堅論文抄襲被大學撤銷學位，某自由派人士主張：大學應退還學費給林智堅，原因是大學未嚴格把關，有詐騙嫌疑。

此可謂極端「人權」詭辯，按其思路，就是將放水的老師與校方綁定成加害者，以此得出林智堅受害的結論，而這種邏輯竟讓「抄襲行為」神奇地消失了。正常的思路是：放水的老師與林智堅才是共謀的加害者，大學則是因此聲譽受損的受害者。

只有將個人權利高舉到最上層，其餘一切都要讓位，才講得出這種謬論，類似詭辯在美國法庭或許司空見慣，但這是台灣社會要的嗎？美國社會肇因於極端人權所導致的混亂與恐怖，台灣人能想像嗎？

僅就以上兩例，你說這類自由派噁心不噁心？這種「文明」，除了無腦同溫層，又說服得了誰？而其他不這麼極端的自由派，正面形象逐漸被極端者覆蓋，怎麼都沒感覺？

民智已開，少數自由派菁英已無法壟斷「價值的排序」，在見慣了各種噁心說詞後，至少我們應有所覺悟，什麼才是台灣社會最高位的價值觀，不是自由派說了算，特別是那些將雙標當日常的低級自由派。

龍應台，是消弭兩岸仇恨的人，還是肇事者？看其近年發表的言論被對岸網民一面倒狂噓，只能說龍嬸或許有心解仇，但卻一再誘發適得其反的結果，因此至少在事實上是肇事者。

問題就出在自由派滑入極端而不自知，除了高昂的說教興致，什麼問題都解決不了，還無端製造了新問題。兩岸的仇恨與誤解日深，能說不是自由派的業障嗎？（作者為自由撰稿者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※