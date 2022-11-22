拜習會的成功召開，再度讓世人見證到美中兩強對外彈性的一面，尤其在疫情當下，美中從原本的相互敵視、對抗，逐步走向對話、溝通；雖然美中大國競爭的態勢不變，但兩國能在疫情趨緩下舉行元首會面仍屬不易，台灣身為美中兩強結構下的小國，自然更是相當在乎雙方的談話內容，尤其是美方的對台部分。

然而據近期美軍太平洋艦隊發言人表示，美國海軍一艘軍艦於11月5日通過台灣海峽，因時間點恰好位於拜習峰會前夕，美軍並未事前對外正式公布相關資訊，基本上在拜習會前後，美國的舉動已對外秀出政治訊號。

首先，拜登政府就任後，無論在台灣問題或是一中政策議題，雖然拜登總統有出現數次疑似失言的談話，但對於拜登政府實際對台政策而言，仍偏向保守與和平路線，不願意刻意激怒北京當局做為國內的政治籌碼。其次，近年來美中對抗成為顯學，無論是在經貿戰、科技戰、輿論戰、軍事對抗，美中幾乎已是進入水火不相容的階段，縱然美中對抗情勢，不容易因拜習會而有所趨緩，但有談話總比完全不接觸好，對比目前的兩岸而言，至今雙方高層仍未有對話的空間，兩岸之間的對抗仍舊為主旋律，長期來看對台未必是一件好事。

最後，無論拜習會或中日元首會談，亦或是德、法、澳、韓、荷蘭等國領導人與習的會面，均顯示在後疫情時代下，各國皆努力使經濟復甦，中國身為全球第二大經濟體，自然成為全球主要大國積極拉攏的對象，反觀台灣在民進黨的執政下有超過四成商品出口至對岸，卻仍未見到兩岸關係的緩和，尤其小三通遲至今日未開放，實在是令人費解。同時，拜習會後的美中台三邊關係，基於大國政治的複雜結構，美國抗中態勢不變，但美國對台政策的基礎也不會有所劇變。兩國元首表示願意管理「歧見」，並同意在「護欄」中維持和平基調，未來兩國甚至不排除在氣候變遷的議題上尋求合作。

即使美軍艦仍在11月5日通過台灣海峽，但從事前的不主動公開資訊，到拜習會中的談話內容，均顯示美中願意「控管分歧、尋求合作、降低風險」來經營大國關係，美中縱然仍有價值差異、制度差異，但不減雙方會談的意願。

兩岸在制度、價值上亦有差異，但執政黨對雙邊談話與互動仍相當被動，從近期關於兩岸的消息即可得知，在貓熊團團逝世後未見蔡總統給予弔唁，與拜登愛犬「冠軍」離世後給予的立即慰問有著天壤之別，不但凸顯政府在對外政策上的疲乏外，一面倒的「親美路線」絲毫不見任何彈性，在拜習會後若仍不願進行路線調整，將更增添台灣的對外風險。

（作者為淡江大學戰略所博士生 ）