近日美國總統拜登與大陸國家主席習近平展開「拜習會」，這是中共二十大甫結束後中美首度元首會議，有其破冰意義。拜登重申澄清美國尊重中國的體制，不尋求改變中國體制，不尋求新冷戰，不尋求通過強化盟友關係反對中國，尤其是直指「不支持『台灣獨立』，也不支持『兩個中國』、『一中一台』，無意和中國發生衝突。會後發布訊息顯示兩國將恢復若干溝通管道，特別是對中態度頗為強硬的國務卿布林肯，也將於明年訪問大陸，這對雙方升溫的衝突具有緩解作用，也建立有效的風險管控機制。

可以說，中美兩大國劃定台海紅線及兩岸關係發展底線，等於兩國共管台獨。從今年8月大陸發表第三份「對台政策及台灣問題解決白皮書」，到二十大習近平進行政治報告，及通過「中國共產黨章程（修正案）」的決議，於涉台部分加入「全面準確堅定不移貫徹『一個國家，兩種制度』的方針，堅決反對和遏制『台獨』」。這顯示大陸當局對台政策主旋律即是「反獨促統」。「反對任何形式台獨」，成為大陸國家戰略及對台政策「重中之重」。

「反獨促統」涉及大陸核心利益

此不僅涉及大陸國家長遠統一目標規劃，更是邁向社會主義現代化強國及民族復興最後「一塊拼圖」。因此，「反獨促統」成為對台政策關鍵與涉及大陸國家的核心利益。觀察習近平在二十大的報告，提到「安全」或 「保障」的次數為73次；而2017年召開十九大報告為55次，這顯示大陸當局將加強建設戰略威懾的能力。二十大報告中對台論述，包括「堅決反對台獨分裂行徑」，「堅決反對外部勢力干涉」，而「堅決反對外部勢力干涉」在十九大報告並未正式被提出，這顯示大陸雖視台灣問題為「中國內政」問題，但也非常注意「國際勢力介入」及避免「台灣問題國際化」。

同時，觀察大陸公布第三份「對台政策及台灣問題解決白皮書」，三份白皮書涉及反對「台獨」（含「台灣獨立」）次數，分別為3次、12次到37次。從強調國家安全保障及反對台獨次數增加，這顯示大陸當局加強國家安全維護，警惕「台灣獨立」對國家統一及政治安全威脅，致「反獨促統」的力度逐漸加大。

從既往大陸政府工作報告歸納分析，逐漸強化對台獨的打擊力度，包括反對台獨、處置台獨，到有能力、意願及信心遏制台獨，使用強制力濃度越來越濃，到「挫敗台獨」及「粉碎台獨」。處置台獨條件也從「三個條件」拓展至「六個條件」，全方位遏制台獨勢力擴散。進一步言之，大陸隨著台獨論述轉型，因應策略在於擴大化台獨定義及加強打擊力度，建立台獨清單名冊，加大精準打擊力度。

自蔡英文執政後，大陸對台政策採取反制行動，壓制台獨避免其發展無限上綱，衝擊國家統一及未來發展。從宣布開啟M503航線衝擊台灣安全的心理防線；到緊接著密集頻繁軍事演習及軍機、軍艦擾台；尤其在美國眾議院議長裴洛西訪台後，進行圍台、鎖台軍事演習，穿越海峽中線及進入所謂「領海」、「領空」，這使台灣更陷入「兵凶戰危」的安全困境，英國《經濟學人》曾評論台海已成為「世界最危險的地方」。

換言之，當民進黨公開否定「九二共識」，採取「抗中保台」路線及「聯美抗中」戰略，在中華國族主義建構上不承認自己是中國人、鼓動支持台獨聲浪及降低中國認同，勢必更難建立兩岸和平穩定框架。特別是二十大報告中更是揭櫫「絕不承諾放棄使用武力」，宣稱「有能力維護國家主權、統一和領土完整」。

開展反獨鬥爭 爭取戰略主動性

大陸宣稱面對台獨勢力分裂活動和外部勢力干涉台灣事務的嚴重挑釁，「堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭」，進而掌握實現兩岸完全統一的戰略主動，鞏固國際社會堅持一中體制。這顯示大陸對台政策保持戰略自信及定力，從四大自信走向「統一自信」，其目的在強調「發揚鬥爭精神，在鬥爭中維護國家尊嚴和核心利益，牢牢掌握發展和安全主動權」。

大陸對台政策保持高度克制，但卻敢於面對衝突，採取「反台獨」及「反干涉」戰略主軸，對內遏制台獨，對外切斷台獨與國際反華勢力關係，針鋒相對消弭台獨勢力飆漲。至於台灣當局因受政黨政治影響，受限於不同國族認同及發展戰略選擇，則從國民黨執政時期承認「九二共識」，到民進黨主政公開否認「九二共識」；從認同中華民族到否定中國人認同，且台獨聲浪創新高；從採取「友美和中」均衡路線，轉變至「抗中保台」、「聯美抗中」失衡戰略。

大陸對台政策雖宣稱反獨，這主要是針對少數台獨分子，而非廣大台灣民眾，採取區隔性原則及分別對待，宣稱這是針對外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其活動，「絕非針對廣大台灣同胞」。這顯示大陸當局對台政策採取「反獨促統」主旋律，「促統」需要「更寄希望於台灣人民」的戰略轉移，「反獨」則不再是「寄希望於民進黨當局」。

大陸將廣大台灣民眾，視為其統一戰線拉攏的「戰略群體」、「標的群體」，是「融合促統」的標的群體；同時也要「反獨促統」，集中精準打擊台獨勢力、挫敗及粉碎台獨。「融合促統」政策取向，表示這是「軟更軟政策」，此將產生「磁吸效應」；「反獨促統」政策取向，則強化「硬更硬政策」，則將產生「寒蟬效應」的震撼作用。顯然，二十大後拜習會中拜登再度向習近平承諾「不支持台獨」，明顯是回應習近平二十大報告書中「反台獨、反干涉」主軸。對此，二十大後再度形成中美「共管台獨」，避免台獨衝擊美中兩大國戰略競爭與合作關係。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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