美國總統拜登和中國國家主席習近平14日在印尼峇里島舉行兩人的首次面對面會談，雙方措辭上表現克制，並且重建未來對話機制，為低迷的中美關係帶來契機，也緩和了緊繃的台海局勢。值此之際，在中美角力和地緣政治扮演關鍵角色的台灣，應該掌握這個重要機遇，與對岸更多正面互動，讓兩岸關係轉危為安。

自美國前任總統川普發動美中貿易戰以來，中美關係反轉直下，即使拜登政府上台後局勢也未見緩和，而隨著貿易戰擴大至科技、金融、外交和安全等領域，G2的摩擦白熱化，並從兩強對抗升級為集團對壘，全球正逐漸走向新冷戰。

在這波中美對抗過程，台灣一直處於暴風圈內，尤其8月美國眾議長裴洛西訪台後引爆共軍台海軍演危機，更讓台灣陷於兵險之中，如何趨吉避凶、化險為夷，成為台灣朝野當前首要之務。

今年G20峰會舉行之際，國際政經局勢正遭逢數十年罕見的大變局，包括起伏的疫情、高企的通膨、震盪的資本市場，以及已經交火九個月的俄烏戰爭，在如此紛亂的背景下，台海議題成為「習拜會」的核心議題，可知當前台海現狀是多麼劍拔弩張。

習拜會上，習近平強調台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線，並說「希望看到並始終致力於保持台海的和平穩定，但台獨與台海和平穩定水火不容」。拜登則表示美國的一中政策未變，美國反對任何一方單方面改變台海現狀，並致力於維護台海的和平與穩定。

習近平和拜登對於台海議題的表述看似沒有交集，但細究其中，中美都提出了對台海和平的期待，並各自劃出了「不獨」和「不武」這兩條清晰底線，以避免對方造成誤判，也為台海局勢降溫，這當是雙方此次對話的最大成果。

兩岸關係一直是中美兩強大國戰略框架的一環，回顧過去七十多年的台海局勢，當中美這兩隻大象跳舞，夾在其中且相對弱勢的台灣，立身之道應該是順勢而為，而非逆勢而行。如今中美關係出現和緩跡象，台灣應該借這道「東風」，趁著中共二十大之後大陸政局相對穩定，以及2024年台灣和美國大選可能激化台海局勢之前，試著打開兩岸關係的僵局。

至於破冰的方式，由於大陸方面對於執政民進黨一直以來心存戒心，雙方缺乏互信基礎，兩岸要重啟官方對話管道難度較高，此時應延續過去兩岸互動的精神，採取「先易後難，先經後政」原則，互釋善意，打開機會之窗。在短期的操作上，謹提出以下幾點建議：

首先，以重啟小三通為契機，鬆綁兩岸人員交流的限制。台灣邊境已經逐步解封，入境總人數限制也持續放寬中，12月1日將從15萬增至20萬人次，而小三通的人員往來數量相對有限，不至於對我入境總量造成負擔。另外，對岸日前公布最新的二十條防疫措施，對於入境檢疫也進行諸多鬆綁，加上國台辦16日也拋出橄欖枝，表示大陸方面開放小三通沒有任何障礙，我方應該順勢重啟，如此不僅可拓寬兩岸人員往來管道，也算是向對岸釋出善意。

況且，大陸防疫措施可望逐步鬆綁，大陸民眾出境旅遊意願高漲，我方也可利用小三通的重啟來觀察兩岸人員往來的運作狀況，作為下一步開放陸客來台自由行的重要依據。

其次，支持我工商團體組團赴大陸參訪。過去三年，向來熱絡的兩岸民間經貿交流受到疫情影響，幾乎陷於停頓，我工商團體過去與對岸建立的許多交流窗口或已出現變動。由於經貿合作仍是兩岸關係重要的潤滑劑，我工商團體與對岸的交流管道亟待重新建立，特別是在二十大後，大陸從中央至地方進行人事大調整，新的經貿政策脈絡是許多大陸台商急切想要獲知的資訊，這都有待我工商團體出面探路。

再者，在兩岸官方缺乏互信的情況下，應鼓勵智庫展開「第二軌道」交流。以往兩岸學術和研究單位互動頻繁，尤其大陸學術機構或智庫多具有官方背景，其在台交流和觀察心得可以很快傳遞到主管部門，在增進兩岸互信和化解誤會上扮演重要角色，但2016年兩岸關係惡化之後，相關的二軌交流嘎然而止，此時若能重建如此管道，將是推升兩岸關係的一股重要力量。