今年美國「力邀」台積電高層到人煙稀少的亞利桑那州建廠。很快地，滿載著台積電工程師、家屬及設備的直航班機，將在近期內一班班飛往鳳凰城。據稱前後將有2000位左右的工程師及家屬，即將暫時告別高堂父母、親人、故舊，遠離家鄉故土，到這個前不著村後不著店的美國內陸州安營扎寨。

面對不知的未來，相信這些被連根拔起、移植到陌生土地的工程師及家屬們，內心一定感到惶恐與徬徨。不知外派到美國究竟是福還是禍？

回想當年，筆者一手拉著皮箱、一手提著大同電鍋到美國求學的情境，恐怕要比現在這群遠渡重洋的台積電工程師感到更無助與徬徨。心中最忐忑不安的是，自己學了十多年的英文，到了這個全是金髮藍眼高鼻的洋人世界，是否管用？ 出門買菜、到銀行辦事、到醫院看病，自己那點破英文是否足以與洋人溝通無礙？而最恐懼的經驗是在醫院。筆者剛到美國的幾個月，因為功課壓力大，得了胃出血，送到急診室以後，對那些與生理及醫學有關的專有名詞，幾乎完全陌生。那時候還沒有翻譯機這個玩意兒，全靠一本翻爛的漢英字典來與醫護人員溝通。

筆者得了工程師學位畢業後，到美國企業工作。雖然英文已經有長足的進步，但是與美國同事的溝通，除了與工作有關之外，其他涉及業餘休閒生活，與美國同事幾乎沒有交集。他們洋人一起聊美式足球、NBA球隊，我們完全插不上嘴。

子女的教育，是所有移民來美國的台灣人，必須面對的共同難題。小朋友要融入美國的小學問題不大，但是進入初中與高中就有點吃力。除了是語文障礙外，半大不小的青少年，多少會對文化背景不同、穿著獨特、英文帶有濃厚腔調的同學帶著有色眼光看待。大人們每天上班工作，與自己背景相同的同事相處，問題不大；但是子女們要進入一個陌生的世界中與其他小朋友交往、認識、做同學，挑戰相對較大 ，也容易心情沮喪。

不知台灣駐美辦事處是否會幫台積電外派美國的家屬及子女，設立華語學校，讓他們可以繼續台灣中小學的課程？萬一過了幾年又要重返台灣工作，他們的子女便能跟得上台灣中小學的課程。如果是接受美國當地政府設立的華語課程，極大多數是採用大陸簡體字教材及漢語拼音教學，這對在台灣受教育的小孩們，會造成較大的困擾。

相信在台積電駐美工廠的附近，即將形成台灣人的生活圈；華人超市、餐廳、理髮院、KTV、夜店等，也會應運而生。或許也會有小台北、小新竹等聚落產生，讓這些遠離家鄉的工程師及家屬，稍減思鄉之苦。相對的，當地的房地產也會立刻水漲船高。我聽說一些華人的房地產公司，已經趕著進駐當地，準備大展身手。

因華人與洋人的文化背景不同，公司倫理、工作態度也會產生差異。譬如說，台灣人在公司對長官總是畢恭畢敬；洋人可不會把長官當回事，只要意見不同，一定大鳴大放不給對方面子。台灣員工習慣自動加班、刻意比主管晚下班；洋人員工則準時上下班，絕不加班。這些工作環境及工作態度的驟變，都是台灣工程師必須面對並及早適應的重要課題。

對於習慣台灣交通方便、到處有便利商店、隨時可以看病、處處有精彩夜生活、吃不完的小吃美食的台灣工程師而言，到了這個晚上8點以後，街道一片漆黑、商店全部打烊；看病要預約幾週以後才看得到醫生的日子，一定感到十分不習慣。空虛寂寞的日子過到心慌，就會很想立刻搬回台灣。如何抗拒思鄉之情，努力適應美國的孤寂生活，恐怕是這些工程師及眷屬，如計畫在美國工作幾年，所必須立即面對的新挑戰。

（作者為自由撰稿者）

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